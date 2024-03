Jablonec nad Nisou se chystá na velkou obnovu oken školní budovy na Horním náměstí. S dotací od Libereckého kraje plánuje v následujících třech letech investovat do energeticky účinnějších oken, aby snížil náklady na vytápění.

Budova SUPŠ na Horním náměstí v Jablonci nad Nisou. | Foto: MsM Jablonec nad Nisou

Předpokládaný rozpočet na výměnu 273 oken je 32 milionů korun. Polovinu nákladů chce Jablonec získat od kraje. Školní budova na Horním náměstí je v majetku statutárního města. Sídlí v ní Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, jejímž zřizovatel je Liberecký kraj, a část oborů městské základní umělecké školy, která využívá zhruba třetinu objektu.

„Obnova oken je plánovaná na období následujících tří let. Liberecký kraj budeme žádat o individuální dotaci ve výši 16 milionů korun. Celkem se jedná o 273 oken, která budou vyměněná za nová dřevěná špaletová s izolačními dvojskly pro snížení energetické náročnosti, ve dvorní části za euro okna,“ konstatoval jablonecký náměstek pro rozvoj a digitalizaci Jakub Chuchlík.

Letošní etapa počítá s výměnou 89 oken za 8,1 milionu korun, přičemž osm milionů by mělo být z dotačních peněz. Dalších 8 milionů korun od Libereckého kraje by mělo být proinvestovaných v roce 2025, kdy se ve druhé etapě vymění 107 oken. Podíl města je odhadovaný na necelých 5 milionů korun. Ve třetí etapě se vymění 77 oken a podle projektové ceny by za ně město mělo uhradit ze svého rozpočtu 8,8 milionu korun.

S postupnou opravou budovy začal Jablonec již před lety. V roce 2021 město s finanční podporou Nadace Jablotron vybudovalo ve škole výtah a upravilo bezbariérový vstup ze dvora.

