V úterý 11. února si připomeneme Evropský den linky 112. Na toto jednotné evropské tísňové číslo se dovoláte na telefonní centra hasičských záchranných sborů v krajích, které je provozují.

Evropský den linky 112 otevřel Krajské operační a informační středisko hasičů Libereckého kraje. | Foto: Deník / Dominika Glaserová

Operátoři tísňové linky odbaví během své směny desítky hovorů. Jejich práce nespočívá jen ve správném zadání potřebných dat do systému, a to například i v cizím jazyce. Operátor musí především poznat a uvědomit si, v jaké situaci jsou lidé na druhé straně telefonu. Většinou jsou to lidé ve stresu, vystrašení a bezmocní. Často ani nedokáží říct, kde přesně se nacházejí. Ke správnému zvládnutí situace pomáhají operátorům jednak jejich zkušenosti, ale především také technologie linky 112, která se neustále zlepšuje.