V sobotu 12. června poprvé po částečné rekonstrukci otevře své brány veřejnosti a areál bude slavnostně uveden do povozu v rámci akce Kitl v Kyselce.

Dnešní stav bývalé výrobní haly Vratislavické kyselky, dnes stáčírny společnosti Kitl. | Foto: kitl.cz

Exkurze i bohatý doprovodný program je připravený pro širokou veřejnost. Areál Vratislavické kyselky se otevře v 10 hodin a proudit do něj mohou návštěvníci až do 18 hodin. Nahlédnou do různých koutů Kyselky, prohlédnou si zrenovovaná místa i výrobní prostory v rámci prohlídek.