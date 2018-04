Expozice Technického muzea v Liberci nově čítá 15 luxusních aut

Liberecký kraj – Muzeum vystavuje koráby silnic.

Nový pavilon „Království automobilů“. Tentokrát si přijdou na své skuteční automobiloví labužníci, patnáct automobilů od roku výroby 1906 až do roku 1987 zavede návštěvníky do pomyslných nejvyšších pater automobilového luxusu.Foto: Deník / Zbranek Petr

Hrabata v nich jezdila na obhlídku svých panství, paní továrníková zase po nákupech a ty největší brázdily jako koráby nekonečné silnice amerického kontinentu. Řeč je o patnácti chromovaných krasavicích, které se ke konci minulého týdne zabydlely v pavilonu D Technického muzea v Liberci. Svou dosud nejblyštivější expozici organizátoři nazvali výstižně Království automobilů a podle ředitele muzea Jiřího Němečka je určena nejen technickým fajnšmekrům, ale ocení ji i obdivovatelé dokonalého designu nebo milovníci starých časů.

„Nejstarší automobil je z roku 1906, nejnovější z 80. let a všechny patří do pomyslných nejvyšších pater automobilového luxusu,“ vysvětlil Němeček a jedním dechem dodal, že téměř všechna auta pochází z jediné sbírky. Jejími majiteli jsou manželé Slavomír a Hana Hadrabovi, kteří si podle svých slov chtěli prostě jen udělat radost. „Byla by škoda tahle krásná auta nechat jen pro potěšení nás dvou někde v garáži a tak rozhodnutí, zda je vystavit, nebylo tak těžké,“ poznamenali manželé, díky nimž se teď Liberec může pochlubit jedinečnou výstavou v rámci celé republiky. „Opravdu se jedná o skvosty, které široko daleko žádné muzeum neukazuje,“ potvrdil Němeček.

Na bývalém libereckém výstavišti LVT je tak k vidění například hned pět automobilů značky Rolls Royce, z nichž jeden dokonce patřil šlechtické rodině na Blízkém východě, nebo ford, který byl vůbec prvním sériově vyráběným automobilem na světě.

„Osobně bych rád upozornil na prvorepublikovou pragovku z roku 1929, která má v sobě noblesu té doby a zároveň je to symbol české dovednosti,“ dodal Němeček s tím, že se jedná o jediného českého zástupce expozice. Ostatní vozy pochází z Francie, Velké Británie, Německa a Spojených států a jsou podle ředitele dokonalou ukázkou rozdílného vývoje automobilového průmyslu v Evropě a za oceánem.

„Návštěvníky mohou fascinovat například tyto obrovské americké vozy, z nichž by se, řečeno s nadsázkou, daly vyrobit čtyři evropské,“ odkázal ředitel na jeden z vystavených amerických vozů, mohutný cadillac, s nímž byste v Liberci jen těžko hledali místo k zaparkování.

Atmosféru expozice dokresluje také rock'n'roll linoucí se z reproduktorů, imitace dobové dílny i figuríny v historických kostýmech postávající za vystavenými vozy.