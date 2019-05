Jablonec n. N. – Lidé z okolí továrny na pryžové díly si stěžovali na všechny strany.

Do konce srpna letošního roku by měly ustat časté úniky zápachu z továrny španělské společnosti Cikautxo v Kokoníně. Primátorovi Jablonce Milanovi Kroupovi to slíbil ředitel firmy José Maria Rincón.