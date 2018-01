FOTO: Fanynky udělaly z koncertu pokleslou show, znevážily oslavu státnosti

Jablonec n. Nisou – Velmi rozpačitě končil novoroční koncert, před nímž v Jablonci udělují osobnostem cenu PRO MERITIS. Zpěvák vyplázl i jazyk na diváky do hlediště.

„Kvalita filharmonie Hradec Králové je nezpochybnitelná, potenciál vystupující sopranistky byl velkolepý, dalo by se polemizovat o výběru repertoáru v němčině v souvislosti s připomenutím 100. výročí vzniku republiky, potažmo 25. výročí samostatné České republiky, ale to by mě až tak neuráželo…“ hodnotí Novoroční koncert jeden z čestných hostí, ředitel Věznice Rýnovice Vlastimil Kříž.

Večer je o to slavnostnější, že na něm tradičně cenou PRO MERITIS oceňují osobnosti z Jablonce, letos ji obdrželi dva lékaři: Ivo Jörg a Pavel Šochman. Na samém úvodu zní hymna České republiky. Všichni diváci, hosté i umělci dostali do klopy trikoloru. Letošní rok je obzvlášť významný.

BLESK FOTOAPARÁTU OSLNIL I MUZIKANTY

Že se v divadle nesmí fotografovat a pořizovat záznam, je všeobecně známé. Sotva se na jevišti objevil druhý z umělců, popový zpěvák David Deyl, chopila se fanynka v první řadě fotoaparátu a pořizovala série snímků. Několikeré upozornění uvaděčkou zcela ignorovala.

„Vadilo mi to, byl to velký přídavný blesk, chtěla jsem si užít slavnostní chvíle. Také jsem jí řekla, ať přestane, že všechny ruší. Marně,“ svěřila se starší divačka sedící v druhé řadě. Zpěvák své fanynky i představil a poděkoval řediteli divadla Pavlu Žurovi, že je posadil přímo pod jeviště.

„Zpívá dobře, to jo, ale to okolo nebylo moc vhodné. Rušení bleskem mi vadilo dost. Od focení tam byli profíci a ti nijak nerušili, na rozdíl od paní v první řadě,“ vyjádřila se na sociální síti jablonecká veterinářka Lea Pletichová, manželka náměstka primátora.

„Sedět za nimi bylo utrpení,“ konstatovala starší dáma ze třetí řady. A blesk nerušil jen diváky, ale také muzikanty. „Sleduji noty a oslnění xkrát za večer z podhledu do očí je šílené,“ posteskla si houslistka.

Sopranistka Eva Štruplová.

KOTEL SI NEZADAL S FESTIVALOVÝM

To ale nebyl jediný rušivý vjem v druhé muzikálové části večera. Obdivovatelky Davida Deyla si evidentně spletly festivalový kotel pod jevištěm a vítaly zpěváka výskáním, výkřiky a dupáním vstoje. Za nimi rozpačité publikum nevěřilo vlastním očím.

První polovina večera s operetními melodiemi nadchla a o přestávce se o výkonu sopranistky Evy Štruplové ve foyer hodně hovořilo. „Líbí se mi spojení těchto žánrů, ale musím souhlasit s tím, že výkřiky fanynek a jejich chování zkazil důstojnost tohoto (jinak hezkého) večera,“ okomentovala situaci ředitelka stavebního odboru jablonecké radnice.

A nebyla jediná, kdo vyjádřil nevoli. „Vystoupení a chování pana D. a jeho fanynek z Moravy zkazilo tento sváteční den,“ napsala do diskuse k fotografii Lucie Uhlířová. „Skvělý výkon špičkové filharmonie a zpěv obou sólistů ve mně zanechal skvělý dojem. Ale laciná teatrálnost plus chování fanynek se na takovou událost dost nehodila,“ zazněl názor osloveného diváka, který má k hudebním podnikům a festivalům profesně velmi blízko.

„Jsme víc na tu vážnou hudbu než na tu muzikálovou. Loni to bylo mnohem lepší. Seděli jsme až nahoře, co se děje dole, jsme neviděli, jen slyšeli,“ zhodnotil večer starší manželský pár. Za vydařený koncert se vším všudy ale považuje oceněný lékař Ivo Jörg, přestože podle svých slov nepatří mezi znalce této hudby. Má prý pochopení pro méně vážnou hudbu.

PROPADL EMOCÍM A NEZVLÁDL FINÁLE

„Na velký sál by to šlo, možná do nějaké sportovní haly,“ uvedl na adresu fanynek další z muzikantů. Přísnější byla jeho kolegyně: „Na koncert takového významu to opravdu není vhodné. Trochu se to v druhé půlce zvrtlo. Udělal si z toho svoji šou.“

Trefně glosoval na závěr situaci jeden z hostů: „Fanynky a zpěvák udělali z koncertu show jak z kokonínské sokolovny.“ David Deyl totiž vyplázl před děkovačkou na diváky jazyk.

VEDENÍ MĚSTA PŘÍŠTĚ NEBUDE SHOVÍVAVÉ

Některých společenských přehmatů, včetně zpěvákova vtípku, že mohl být gynekologem, což by byla jistě také zábava, si všimli i představitelé města. „Finále se pokazilo. David Deyl jej neustál, propadl emocím a zapomněl, kde je,“ zkritizoval vystoupení primátor Petr Beitl s tím, že si příští roky víc pohlídají dramaturgii celého večera.