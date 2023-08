Skot Highland Cattle na pastvinách prožije celý život. Narodí se tu, první krůčky udělá v místech, kde se bude pást další tři roky. „Podle toho, jak se rodí, vytváří si takové telecí školky,“ pousmál se farmář. Když skot dospěje, stane se z něj zdroj na vynikající steaky. „Musíme každý den zkontrolovat napajedla a případně je doplnit, jednou za čas je vyhnat na jinou pastvinu. Hlavně se ujistit, že do ohrady jde elektrický proud, protože zvláště mladé kusy neustále zkouší dostat se ven. A že se to už stalo několikrát,“ připomněl Martin.

Kvalita především

Stádo je rozděleno na dvě části. V jedné jsou krávy s letošními telaty a býkem, v druhé mladé jalovice a volci. Každý rok se tu narodí mezi 15 až 18 telaty. Porážková hmotnost Higland Cattle je 400, maximálně 500 kilogramů živé váhy. Pro srovnání, jateční býk českého skotu může vážit až jednou tolik. Do své jateční váhy pak Highland Cattle doroste asi po třech letech, český skot i do roku a půl.

„Pro výkrm nepoužíváme žádné směsi, krmné kukuřičné siláže ani jiná monokulturní krmiva, díky kterým zvířata sice lépe rostou, ale ve výsledném produktu, tedy v mase, je výkrmová složka potravy cítit,“ upozornili farmáři.

Skotský skot zůstává venku i přes zimu. „Počítáme s tím, že začátkem října stádo odvedeme do zimoviště, kde mají krmelce, a začneme krmit senem a senáží,“ poznamenal Martin Kynský.

Letos je první rok, kdy se rodina bude věnovat jen farmě. Stádo se rozrostlo dost na to, aby uživilo čtyřčlennou rodinu a brigádníky. „Uvidíme, jak to půjde. Letos už je stádo natolik velké, že můžeme prodávat relativně velké množství masa,“ zmínil majitel.

I na zrání masa dávají na farmě Vojtěška důraz. Čtvrtky z jatek zrají v chladicím boxu minimálně 18 dní, až poté se maso takzvaně rozbourá. „Bourárnu s chladicím boxem máme svou. Chtěli jsme i malá jatka, ale po uvážení, co vše bychom museli splnit, jsme od toho ustoupili a své krávy vozíme na jatka do Tanvaldu.“

A budoucnost farmy Vojtěška? „Dostali jsme se do stavu, kdy by nás měla farma uživit. I když už teď máme spoustu moderního vybavení, chceme ho dále doplňovat tak, abychom se skotem pracovali co možná nejjednodušeji. Prostě vše co nejvíce zautomatizovat,“ nastínil farmář svou představu.

Skotský náhorní skot je plemeno s masnou užitkovostí. Plemeno je charakteristické zejména kvalitou masa s nízkým obsahem tuku a cholesterolu. Maso je jemné, šťavnaté, podobné divočině a je žádané hlavně na steaky. Skotský náhorní skot je pozdní plemeno (první otelení krávy je až kolem 4. roku), ale také dlouhověké (mohou se dožívat i více než 20 let). Samice se vyznačují snadnými porody a dobrou mateřskou péčí.