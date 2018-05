Fasáda radnice prokoukne. Město do ní investuje téměř 30 milionů korun

Jablonec n. N. – Nehezký pohled se nabízí druhým rokem na jabloneckou radnici. Její fasádu totiž průběžně zahaluje lešení. Tomu by ale měl být konec 31. července, kdy lešení zmizí a radnice bude v novém kabátě. Stejně tak jako její věž.

Jablonecká radnice.Foto: MM Jablonec n. N.

K dokonalému celku bude chybět už jen nová fasáda na severní straně budovy. Tam, kde je vstup do kina. „Fasádu severní strany máme v plánu opravit v příštím roce, ale je možné, že se nám to podaří letos na konci roku,“ informovala mluvčí jabloneckého magistrátu Markéta Hozová.

Fasádu město opravuje od roku 2016. Západní strana budovy je už hotová. Řemeslníci nyní pracují na jižní a východní části. Obě strany mají v tuto chvíli jádrovou omítku, chybí finální probarvená břízolitová škrábaná vrstva a štuky na ostěních oken i říms, klempířské konstrukce a opravy kamenných částí. Opravený není také balkon nad hlavním vchodem do radnice.

„Cena jen za fasádu se pohybuje kolem sedmadvaceti milionů korun. Drtivá většina jde z městské kasy. Jen na opravu věže jsme získali dotace z ministerstva kultury, a to 400 tisíc korun,“ poznamenala Jana Fričová, pověřená komunikací s veřejností na jabloneckém magistrátu.

Úkol tohoto roku je jasný. Dokončit to, co nyní lešení zahaluje, jižní i východní fasádu. Dále opravit interiér věže tak, aby byla v letních měsících přístupná veřejnosti. To by se mělo stát 1. srpna. Jablonecká radnice se v tento den bude pyšnit ozdobnou kupolí přesně podle dobových výkresů velkou zhruba 75 centimetrů v průměru.

Kupoli usadí na konec hromosvodu velkým autojeřábem. „Při obnově fasády věže a západní strany radnice jsme se vrátili k autentickému materiálovému a barevnému řešení původní fasády z první třetiny 20. století,“ připomněl náměstek primátora Lukáš Pleticha.

Řemeslníci také opravují nejhorší závady v útrobách radniční věže. Dále se chystá oprava schodiště, místnosti ve věži, která sloužila jako telefonní ústředna, prádelny nebo skladu. Současná obnova fasády si vyžaduje také jistá opatření. Kvůli lešení v ulici Kamenná budou platit stejná dopravní omezení jako v loňském roce. „Ta se týkají hlavně parkovacích míst, které stavba zabere, náhradní parkování je ve Chvojkově ulici,“ upozorňuje Pleticha.

Na staronovou radnici se také těší místní obyvatelé. Kvitují zejména to, že se za radnici a její věž už nebudou muset stydět. „Dříve na radnici nebyl zrovna hezký pohled, je dobře, že ji opravují,“ řekla Jana Hrubá z Jablonce nad Nisou. Na budově radnice se pracuje už od roku 2011, kdy řemeslníci začali opravovat okna. Některé však museli nahradit replikami. „K dnešku jsou všechna okna hotová,“ dodala Fričová.

Současně s exteriérem probíhají práce na renovaci interiéru budovy. A to už pátým rokem. V původním vzhledu, ale s odpovídajícími současnými technologiemi, jsou obě zasedací místnosti ve 2. patře. „Letos by radikální proměnou měl projít také zasedací sál zastupitelstva. Na schodišti ve vestibulu v původní barevnosti přibyl městský znak, který osvěcují svítidla dle návrhu Karla Wintera,“ doplnila Fričová.