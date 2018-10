Fejfar: Každý závod RunCzech je pro mě malý běžecký svátek

Liberecký kraj – Český reprezentant a rodák z Vrchlabí si bude chtít podrobit Jizerské hory. Jeho revírem jsou kopce a hory, ale velmi dobře běhá i na silnici. Asi není náhodou, že už třikrát mezi Čechy ovládl karlovarský půlmaraton, nejkopcovatější závod série RunCzech. A jak z výše uvedeného vyplývá, Ondřej Fejfar nebude chybět ani na začátku října při Liberec Nature Runu!

Ondřej Fejfar na Karlovarském půlmaratonu 2018Foto: archiv Ondřeje Fejfara

Český reprezentant a rodák z Vrchlabí je sice doma v Krkonoších, ale jistě si bude chtít podrobit také Jizerské hory. Na podzimní závody má totiž natrénováno z neobvyklého místa.

V létě jsi běhal v Boulderu v americkém Coloradu. Byl to velký zážitek?

Již několik let to byla moje vysněná destinace, kam jsem chtěl jet trénovat. V okolí Boulderu se připravují a žijí nejlepší američtí horští běžci, kteří patří zároveň k nejlepším na světě. Hned od začátku jsem věděl, že chci jet do Colorada na delší dobu, ne jen na jeden nebo dva týdny. Nakonec jsem tam mohl strávit téměř pět týdnů a dokonale tak poznat tamní prostředí. Bylo to jedním slovem úžasné, inspirativní a díky vysoké nadmořské výšce (běhal jsem ve výškách 1700 4300 m. n. m.) jsem tam skvěle natrénoval na podzimní část sezóny.

Máš nějaký nezapomenutelný americký zážitek?

Jednoznačně to, když mi vlezl v noci do nezamčeného auta medvěd, který hledal něco dobrého k snědku (usmívá se).

Hned po návratu jsi závodil na mistrovství světa v běhu do vrchu v Andoře, kde jsi obsadil 35. příčku. Jsi s výkonem a výsledkem spokojený?

Jel jsem tam jako náhrada za zraněného běžce, o své dodatečné nominaci jsem se dozvěděl dvanáct dní před mistrovství ještě v Americe. V tomto kontextu beru 35. místo jako úspěch, navíc jsem z našeho čtyřčlenného družstva mužů doběhl jako druhý. K naprosté spokojenosti mi chybělo umístění v TOP 30.

O Liberci ještě bude řeč, ale co dalšího máš ještě letos v plánu?

Počtvrté v řadě se chystám na skyrunnningový závod do Limone. Koná se v dech beroucích kopcích nad jezerem Lago di Garda a má neopakovatelnou atmosféru. Přípravu směřuji hlavně tam, ale určitě si ještě v druhé polovině podzimu rád zaběhnu nějaké krosy. Hodně se těším například na Velkou Kunratickou.

Právě kvůli italskému závodu půjdeš na Liberec Nature Runu kratší dvanáctikilometrovou trasu. Jak se na nadcházející závod těšíš?Na závod se těším moc. Šest dní před Limone to pro mě bude skvělý trénink. Je to také příležitost se opět potkat s lidmi, se kterými jsem se setkával na jarních půlmaratonech.

Znáš trasu Liberec Nature Runu? Proběhl sis ji?

Vrátil jsem se z USA teprve před dvěma týdny, takže jsem si ji proběhnout nestihl. Ale Liberec znám poměrně dobře a vše mám nastudované z mapy. Těším se na průběh žulovým lomem, o kterém jsem vůbec nevěděl, takže malé překvapení to pro mě jistě bude.

Závody RunCzech běháš pravidelně. Co říkáš na to, že se doposud silniční seriál pouští do terénu?

Popravdě na to čekám už delší dobu. Každý závod RunCzech je pro mě malý běžecký svátek. Precizní organizace, spoustu známých, nejlepší naši, ale i světoví běžci… Připadám si jako na prestižním zahraničním závodě. Atmosféra mě pohltí a já obvykle podám dobrý výkon. Věřím, že se Liberec Nature Run chytne a bude brzy na podobné úrovni jako třeba můj oblíbený půlmaraton v Karlových Varech.

Co bys doporučil běžcům, kteří nemají s kopci příliš zkušeností, aby si Liberec užili?

Ať si zkusí ve svém okolí najít trasu s podobným profilem a převýšením jako je čeká v Liberci a nejpozději týden před závodem si ji svižnějším tempem proběhnout. Tělo i hlava budou na takovýto typ závodu lépe připravené, navíc na základě pocitů lze ještě upravit zamýšlené tempo, vhodnou obuv a podobně.