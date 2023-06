Jablonecká kapela Hush již přes čtvrt století brázdí vody české bigbeatové scény, na svém kontě má šest studiových alb a stovky vystoupení u nás i v zahraničí. Písně od grunge až po poprock zajímají posluchače všech věkových kategorií. Důkazem budiž i vystoupení na letní scéně jabloneckého Eurocentra, které se odehrálo v rámci celoletního festivalu Jablonecké tóny.

Festival Jablonecké tóny pokračuje, na letní scéně vystoupila kapela Hush. | Foto: Deník/Radka Baloghová.

Hush tu vystoupili ve čtvrtek 8. června, vstupné bylo zdarma, tak bylo o zábavu postaráno. A jak bude festival Jablonecké tóny pokračovat dále?

Ve čtvrtek 15. června vtrhne na letní scénu další domácí kapela, a sice WYX. Formace, která předvede tvrdou syntetickou hudbu doplněnou živou projekcí. V nabídce je ostrý zvuk, mírně optimistické texty, drsný hlas, nekoordinované pohyby a atraktivní tanečnice.

Jisté uklidnění přinese čtvrtek 22. června, kdy letní scénu obsadí koncert úspěšných školních kapel jablonecké základní umělecké školy. Následující čtvrtek 29. června bude škola společně s Domem dětí a mládeže Vikýř vítat prázdniny od 14 hodin v OC Central. A na letní scéně téhož dne si můžete od 19 hodin poslechnout Kokosové tóny. Na koncertě vystoupí několik seskupení ze Studia Kokos, které působí v Jablonci již 10 let. Nečekejte besídku dětí, nýbrž pěkný koncert mladých muzikantů.

Kapela Doly Přes Celé Hory se věkově vejde do 15 let, ale mají za sebou plno koncertů i na velkých pódiích. V sestavě piano, basa, cajon, tři zpěvy vám zahrají vlastní i převzatou tvorbu. Můžete se také těšit na VeeLee duo, které se skládá z jedné odrostlé kokosí žačky a jedné lektorky. Holky a jejich hlasy si k sobě tak krásně sedly, že vystupují už několik let společně. Petra Ouhelová a Annie Škodová, kokosí víly, vám zahrají i v kombinaci s dalším duem, které uslyšíte. KTZ – čtěte Klub Tajných Zahradníků, je nadané duo mladých pánů. Atmosféra při jejich koncertech je neuvěřitelná a jejich charisma vás uchvátí. Tomáš Doktor, také jeden z kokosových odrostlých žáků, si k muzicírování přizval Jakuba Čabrádka a tvoří společně. Celé vystoupení proloží ještě písničkářky Eliška Jaroušová a Anežka Kočárková, aktuální kokosačky a finalistky republikových dětských soutěží.