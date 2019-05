Martin Wenzel se narodil do filmařské rodiny. Jeho otec, známý jablonecký dokumentarista, Wolfang Wenzel stál nejen za tvorbou legendárních Vteřin Jablonecka, ale ve svém archivu zachoval pro budoucí generace záběry z mnoha pamětihodných událostí v Jablonci a okolí. Martin nyní tento archiv digitalizuje a přidává i své korálky do náhrdelníku obrazu a zvuků.

Vy jste se narodil do filmařské rodiny. Jaké to bylo dětství?

Taťka měl vystudovanou filmovou průmyslovku v Čimelicích. A točil dění v Jablonci, byla to ze začátku spíše taková spolková činnost. Poté si je vzalo pod sebe Okresní kulturní středisko a následně přešli pod Krátký film Praha. To už měli studio v Růžové ulici tady v Jablonci.

Bral vás s sebou na natáčení?

S tátou jsme měli takový parťácký vztah, který se snažím mít i s vlastními dětmi. Bral mě všude sebou, takže já jsem vedle kamery a stativu, ale i u stříhacího stolu vyrostl. To vše se dělo tady, komentáře jsme pak jezdili natáčet na Barrandov. Takže část dětství jsem strávil i tam. Prostě filmařina mne obklopovala od mala. A po revoluci založil s Milanem Vanišem Jabloneckou televizi, na jejímž rozjezdu a chodu jsem se účastnil už i já. Dělal jsem veškeré znělky, ale i své pořady jak producentsky, tak režisérsky.

Váš otec uměl mnoho filmařských dovedností. Byl kameraman, střihač, produkční. Pamatujete si třeba na nějakou situaci, která vás hodně naučila?

To bylo postupné. Jak jsem procházel a viděl všechny ty procesy, stalo se mi přirozené. Začínalo to tím, jak se píše scénář. Tehdy ještě na klasickém psacím stroji. A končilo to tvořením titulků.

Pouštíte si dnes materiály, které váš otec natočil?

Shodou okolností teď připravuji takový seriál, který bude mapovat skoro sto let filmování v Jablonci. První záběry jsou ze třicátých let minulého století, ty od někoho táta před lety nakoupil, pak materiály, které natočil už táta. Postupně to digitalizuji a vytvořím z toho pětidílný seriál podle časových období. Takže teď si ty tátovy záběry pouštím dost často.

