Ten debutoval hororem Nenasytná Tiffany a prvky hororu nechybí ani v jeho novém filmu se Štěpánem Kozubem a Jakubem Štáfkem natočeným převážně u dálnice D1 na záhadném místě jménem Devět křížů spojeném s legendou o krvavé nevěstě.

Diváci budou mít možnost snímek vidět za účasti režiséra Andyho Fehu a jednoho z herců Tomáše Magnuska ve čtvrtek 9. září od 17 hodin v Kině Lomnice nad Popelkou a posléze ve 20 hodin v kině Jitřenka v Semilech. Po projekcích bude následovat debata.

Film sleduje Shokyho a Morthyho, kteří jsou kamarádi od školních let. Za kontroverzní video uveřejněné na YouTube si vyslouží veřejně prospěšné práce a jsou postaveni před rozhodnutí, co dál. Když už to vypadá na definitivní rozchod, přijde Shoky s ďábelským plánem.

Přesvědčí Morthyho a společně s influencerkou Sárou, svéráznou lovkyní duchů Lucií a prodejcem vysavačů a neúspěšným youtuberem Radomilem se vydávají na divokou jízdu vstříc objasnění dávné záhady. Snímek do českých kin vstoupil 5. srpna, distributorem je společnost Falcon.