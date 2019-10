Kokonínská pobočka firmy Cikautxo zaplatí 200 tisíc za znečištění ovzduší. V minulosti už jednou pokutu platila a to v roce 2016 za znečišrění říčky Mohelnice.

Ilustrační snímek. Znečištění ovzduší. | Foto: Deník / Jiří Kopáč

Zápach vycházející z fabriky společnosti Cikautxo v Kokoníně už není, co býval. Alespoň to tvrdí někteří z místních obyvatel. „Před lety to bývalo mnohem horší. Nebo jsme si už zvykli,“ popsal Pavel Trnka. Přesto Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) udělila společnosti pokutu ve výši dvou set tisíc korun za znečišťování ovzduší. Konkrétněji za to, že stacionární zdroje znečišťování ovzduší provozovala bez povolení provozu, a tím porušila zákon o ovzduší.