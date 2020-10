Znovuzavedení dodávek tepla svým nařízením dosáhl hejtman Libereckého kraje Martin Půta. „Ve čtvrtek ráno začalo teplo proudit do všech objektů,“ sdělil starosta Velkých Hamrů Jaroslav Najman.

Zároveň se začíná rýsovat budoucnost zdejšího vytápění. Napomohla tomu středeční schůzka všech zúčastněných stran, tedy dodavatelské firmy, jejích věřitelů a zástupců radnice v pražském ústředí Energetického regulačního úřadu (ERÚ).

Podle ERÚ panovala na schůzce vypjatá atmosféra, nicméně došlo ke shodě. Radnice požádá dodavatelskou firmu Golem, respektive věřitele firmy, o nabídku. Město by ji do týdne mělo vyhodnotit a zřejmě přijmout. „Za největší problém považujeme spory v osobní rovině, ale i neexistenci smlouvy mezi městem a dodavatelem tepla. I když město platilo dle staré smlouvy, v podstatě se dá hovořit o neoprávněném odběru,“ popsal mluvčí ERÚ Michal Kebort.

Novou smlouvu mezi dodavatelem a městem se nepodařilo podepsat od 1. ledna 2019. „Náš smluvní vztah s městem skončil k poslednímu prosinci roku 2018. Přesto jsme z dobré vůle a s vědomím odpovědnosti za komfort obyvatel tepelnou energii dodávali,“ vysvětlil člen představenstva a mluvčí společnosti Golem Václav Musílek. Výhrady k navrhovaným smlouvám přitom měly opakovaně obě dvě strany.

Radnice v soutěži vybrala od 1. října letošního roku nového dodavatele, plánovaná plynofikace a vybudování nových plynových kotelen je však ve skluzu.

Obyvatelům se teplo minimálně na tuto zimu prodraží, protože radnice chce uzavřít smlouvu na dodávky tepla jen na dvanáct měsíců. „ERÚ preferuje smírčí řešení dohodou všech stran. Společnost Golem do stávající kotelny investovala velké peníze, jsou tady věřitelé, kteří budou chtít své peníze. Pokud se podaří dojednat smlouva o dodávkách tepla na jediný rok, bude samozřejmě cena dalece vyšší, než kdyby byla třeba na pět let,“ vysvětlil Kebort.

Ve čtvrtek navíc vyslal ERÚ do kotelny firmy Golem kontrolu, závěry budou známy za několik dnů. Už před pár týdny ale dodavatel Golemu demontoval řídicí jednotky kotlů na dřevní štěpku, protože společnost za dodávku nezaplatila. Soustavu lze nicméně podle úřadu naplno zprovoznit během několika málo týdnů. „Jde jen o dohodu mezi Golemem, věřiteli a odběrateli,“ doplnil mluvčí ERÚ.

Společnost Golem deklaruje, že je schopna ihned po obnovení smluvního vztahu s městem zajistit dodávku tepelné energie. „Karta je ale na straně vedení města, které se namísto řešení vzniklé situace zaměřilo na poskytování nepravdivých informací o naší společnosti s cílem odvrátit pozornost od vlastního selhání v péči o občany,“ poznamenal Musílek.

Neshody kolem zásobování městských objektů teplem z CZT trvají ve Velkých Hamrech minimálně dva roky, ani předtím ale nebyl vztah ideální. V roce 2019 nebyla podepsána dodavatelská smlouva a město začalo připravovat plynofikaci města, což vítají i obyvatelé nenapojení na CZT. Situace vygradovala na konci minulého týdne, kdy se vedení společnosti Golem rozhodlo zastavit dodávky tepla do městských objektů, například i do budovy zdejší základní školy. Fyzické zastavení pak proběhlo od pondělí 5. do noci na čtvrtek 8. října. Tedy ve dnech, kdy v České republice již platil nouzový stav kvůli šíření koronaviru.

Do sporu se vložil i hejtman Libereckého kraje Martin Půta, který dle zákona nařídil společnosti dodávání tepla. „Je nepřijatelné, aby v rámci sporu mezi radnicí a dodavatelem zůstalo několik set lidí, zvláště v této pandemické situaci, bez tepla, protože covid-19 je respirační choroba a myslím, že může hrozit vznik nějakého velkého ohniska,“ sdělil hejtman.