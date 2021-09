Titul IBM Firma roku 2021 získala společnost EcoGlass, která vyrábí skleněné komponenty pro osvětlení. Mezi živnostníky vybojovala titul MONETA Živnostník roku 2021 Andrea Anna Ježková, která má obchod se širokým sortimentem výtvarných potřeb.

Vítězové s hejtmanem Martinem Půtou.Zdroj: firmaroku.czVítězové postupují do celorepublikového finále, které se bude konat na Žofíně, kde budou reprezentovat Liberecký kraj. Odborná porota vybrala regionální vítěze ze 144 firem a živnostníků z nejrůznějších oborů.

Vítězná firma EcoGlass z Jablonce nad Nisou vyrábí skleněné komponenty pro osvětlovací aplikace pro automobilový průmysl, letištní osvětlení ranvejí, pouliční osvětlení nebo pro solární energetiku. Postupem času se z čistě vývojové společnosti stala i výrobní. „Největším úspěchem je, že je společnost na trhu tolik let navzdory měnícím se trendům a střídání ekonomicky více a méně úspěšných let,“ říká zakladatel společnosti Jiří Kočárek. V současné době má firma 55 zaměstnanců.

Druhé místo v hodnocení odborné poroty získala firma NORDBEANS zabývající se pražením výběrové kávy. Bronzovou příčku obsadila společnost Black Mountain vyrábějící originální dámské oděvy.

„Každodenní docházení do obchodu a intenzivní kontakt se zákazníky nám přinesl obrovský rozkvět. Začala jsme se o sortiment více zajímat, shánět nové dodavatele a zakládat si na osobnějších vztazích. Zlomem byla též loňská cesta na kreativní veletrh do Frankfurtu, odkud jsem si přivezla spoustu poznatků, obchodních kontaktů a znovu se posunula o notný kus dopředu,“ říká vítězná živnostnice Andrea Anna Ježková. Kamenná prodejna Aplaus, která sídlí v Liberci, se zaměřuje na potřeby a materiály pro různé výtvarné techniky, kresbu, malbu a také všemožné rukodělné techniky, například vyšívání, drhání, modelování, pletení košíků, plstění, výrobu mýdel a svíček a mnohé jiné. Sortiment zahrnuje i takzvané sezónní zboží, to je dekoraci a tematické doplňky k dotvoření v období nejvýznamnějších svátků, Vánoc a Velikonoc, ale také v době podzimních a letních měsíců.

Druhé místo získala Eva Hrstková věnující se šití outdoorového oblečení a spacáků. Třetí příčku obsadil Tomáš Janoušek, který vyrábí gravírované štítky a etikety na oblečení, stroje i nábytek.

V doprovodné kategorii MONETA Živnostník roku Srdcař, která oceňuje živnostníky, kteří dokázali v podnikání překonat nejrůznější nástrahy osudu, a přeci to nevzdali a pracují dál, zvítězila a toto ocenění v Liberci získala Kamila Dvořáková, která vyrábí bytový textil.

Vítězové krajského kola se stali zároveň celorepublikovými finalisty. Slavnostní vyhlášení celostátních výsledků soutěží IBM Firma roku 2021 a MONETA Živnostník roku 2021 se uskuteční 7. prosince na pražském Žofíně.

Výsledková listina



IBM Firma roku 2021 Libereckého kraje:

1. EcoGlass, a.s. – výroba optického skla (Jablonec nad Nisou)

2. NORDBEANS s.r.o. – pražírna výběrové kávy (Liberec)

3. Black Mountain s.r.o. – výroba originálních dámských oděvů (Liberec)



MONETA Živnostník roku 2021 Libereckého kraje:

1. Andrea Anna Ježková – prodej výtvarných potřeb (Liberec)

2. Eva Hrstková – šití outdoorového oblečení a spacáků (Vratislavice nad Nisou)

3. Tomáš Janoušek – výroba gravírovaných štítků a etiket (Smržovka)



MONETA Živnostník roku Srdcař 2021 Libereckého kraje:

Kamila Dvořáková – výroba bytového textilu (Mimoň)