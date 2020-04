Místostarostka Turnova Petra Houšková převzala minulý týdne od firmy KV Final 1 000 kusů jednorázových ústenek, které byly vzápětí předány potřebným.

Dárek od Agby. | Foto: Klára Preislerová

„Pět set kusů putovalo do Zdravotně sociálních služeb, ten samý počet pak do turnovské nemocnice. Rovněž děkujeme za dezinfekční gel, který předal pan Galek do terénních služeb,“ řekla místostarostka.