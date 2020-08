Důvodem je podle mluvčí společnosti Martiny Čmielové to, že autobusy už nebudou zajíždět na Florenc, ale pouze na Černý Most, čímž zkrátí délku trasy a umožní tak větší frekvenci spojů. „Cestující mohou na Černém Mostě pohodlně přestoupit na žluté metro B, v centru Prahy jsou tak kvůli častým dopravním komplikacím na silnicích ještě rychleji než autobusem. Naše autobusy díky tomu ušetří hodinu času a můžeme tak zvýšit frekvenci spojů až na 27 denně,“ popsala mluvčí.

Většina autobusů FlixBus bude nově vyjíždět z Liberce i Prahy pravidelně téměř každou hodinu, odjezdy z Liberce jsou většinou naplánovány v půl, v opačném směru z Prahy pak ve čtvrt. První ranní spoj z Liberce vyjede z autobusového nádraží v 5.30 od pondělí do soboty, v 6.30 v neděli, poslední večerní spoj pojede z Liberce do Prahy denně v 19.30 a v pátek a neděli ve 20.30. První ranní spoje z Prahy odjedou z Černého Mostu v 7.15 od pondělí do soboty a v 8.15 v neděli, poslední večerní pak denně v 19.15, od pátku do neděle v 21.15, případně v pátek a neděli ve 22.15.

Dva spoje budou zajíždět až na ÚAN Florenc, a to spoje v pracovní dny s odjezdem z Liberce v 7.30 a příjezdem na Florenc v 9.20 a každodenní spoje v 10.00 s příjezdem na Florenc v 11.55 hodin. V opačném směru budou odjíždět z Florence od pondělí do čtvrtka v 17.05 a 19.45.

V autobusech zůstává platnost nošení roušek. Ty by měly být v souladu s nařízením vlády v dopravě znovu povinné od 1. září. „Na většině mezinárodních spojů FlixBusu tato povinnost nepřestala platit ani v létě,“ upozornila mluvčí.