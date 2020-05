Už začínáme trénovat s dětmi od devíti let výš. Všichni se moc těšíme. Pauza byla opravdu dlouhá,“ uvedl Tomáš Fabián trenér florbalu v Koberovech.

Koberovský florbalový potěr už začal trénovat. Po dlouhé pauze ladí formu a těší se na soupeře. | Foto: archiv

Místní muži A skončili na 6. místě divize, což je obrovský úspěch. Další rok se chtějí určitě poprat s postupem do národní ligy. „Taky už začali přípravu na novou sezónu venku. Dávají si pěkně do těla. Soutěže jako takové začnou až v září, tak pak uvidíme na co budeme mít,“ zdůraznil Tomáš Fabián.