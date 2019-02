Před třemi lety vyměnila profesi ekonomky v letovém provozu za květinářství v Jablonci nad Nisou. V něm váže neokázalé, originální kytice, které si už dokázaly najít své zákazníky. A jinak tomu není ani na svátek všech zamilovaných. Na sv. Valentýna. „Každá příležitost udělat někomu květinou radost je dobrá, takže za mě je to super svátek,“ říká floristka Hana Mrklasová.

Květinářství jste otevřela před dvěma lety. Tohle bude váš třetí Valentýn. Je znát nápor, nebo už ten valentýnský boom trochu opadl?

Kdepak. I když to třeba ještě týden před Valentýnem není tak úplně znát, těsně před svátkem je tu opravdu plno.

Hodně lidí, zejména ve starší generaci říká, že je to komerční svátek. Myslíte si to také?

Já si hlavně myslím, že každá příležitost, kdy můžete někomu květinou udělat radost, je dobrá. Takže proč ne. Za mě je to super svátek.

Také si myslím, že v únoru je lepší vidět ve výkladech růže než továrny, jak tomu bylo před rokem 89. O které květiny mají muži před Valentýnem zájem? O klasické rudé růže?

Přiznám se, že růže příliš neobjednávám a na Valentýna, pokud si je někdo zvlášť neobjedná, také ne. Už proto, že burzy neuvěřitelně vyhodí ceny, takže není výjimkou, že právě rudé růže jsou o 100 až 150 procent dražší než obvykle. I když nemusí jít ani o růže. Zdražují se všechny květiny, které mají červenou barvu.

Co nakupují muži u vás? I když název vašeho květinářství Z Herbáře naznačuje, že půjde o trochu jiné květy, než jsme běžně zvyklí…

Myslím, že ženy, které pošlou své muže právě do mého květinářství, už asi trochu vědí, co mohou očekávat. Jsou to hlavně přírodní vazby a míchané kytice, kde se objevují třeba tulipány, hyacinty a podobně. Teď nabízíme ve spolupráci s jednou květinářkou takové malé krabičky s květinami nebo makronkami.

Mimochodem, jak jste přišla k tomu názvu Z Herbáře?

Název jsem vymýšlela spolu s manželem a mamkou. Přála jsem si něco českého, něco spojeného s květinami. Něco, co by vyjadřovalo styl, který mám ráda, tedy přirozenost, jednoduchost, spojení s přírodou.

Dostáváte sama květiny, když máte květinářství?

Dostávám je strašně ráda! Občas mi sice manžel řekne, ať si nějakou v práci vyberu, takže si kytky sama nosím, ale miluji je a mám jich plné vázy.

Které kytky máte nejraději vy sama?

To se mění podle ročního období. V dnešní době je ale takový výběr, že mě často překvapí, co krásného se dá nakoupit. Mám ale obzvlášť ráda pryskyřníky, anemonky, pivoňky, hortenzie, matthioly a delphinium. Z doplňků pak třeba waxflower, heřmánek a šípek.

Květinářství vedete třetím rokem. Byl to váš splněný sen?

Určitě. Hodně let jsem se na to připravovala a o vlastním květinovém obchodu snila. Napadlo mě to poprvé už na střední škole, kdy jsem si našla brigádu v květinářství. Je to krásná práce, která je pro mě velkou radostí.

Floristiku jste nestudovala, prošla jste nějakým kurzem?

Nikdy jsem na žádném takovém nebyla. Naučila jsem se to během let v Praze. Studovala jsem Vysokou školu obchodní, obor letecká doprava. Úplně něco jiného, ale nelituji toho. Myslím si, že i to je pro mě dobré při provozu obchodu.

Nemrzí vás ta změna? Přece jen, ekonomka leteckého provozu…

Nemrzí. Mám radost z toho, co dělám. Je to skvělý pocit, když víte, že práce pro vás není jen nutností, ale také koníčkem. Nejsem kancelářský typ a věděla jsem, že potřebuji dělat něco kreativního, abych byla opravdu šťastná a netěšila se jen na víkendy, ale také na začátek pracovního týdne.

Kde čerpáte inspiraci?

Dnes jsou všude obrovské možnosti. Všude na vás vykoukne spousta fotek, obrázků. Já nejraději sleduji zahraniční weby, Pinterest a Instagram květinových obchodů po celém světě.