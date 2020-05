„Opatření související s šířením koronaviru COVID-19 zastihlo náš fotbalový oddíl Lučan v době, kdy zimní příprava běžela v plném proudu, hrála se přátelská utkání, a finišovaly přípravy na druhou část sezóny,“ uvedl k situaci v lučanském fotbalu hrající trenér A týmu mužů Štěpán Sobotík.

Hráči pod jeho vedením chtěli na jaře situaci napravit a ukázat, že si nejen zaslouží v I. B třídě setrvat, ale taky potvrdit, že, jak řekl před sezónou trenér, patří mezi ta lepší mužstva, která soutěž nabízí. Ovšem nakonec se vše rozhodlo mimo hřiště, jelikož i do této oblasti se promítla vládní opatření a nižší fotbalové soutěže se nedohrály.

„Mrzí nás, že se soutěž nerozhodovala na trávníku, ale dohrát ji za necelé dva měsíce by asi nebylo reálné. Hráči i trenéři mají vedle fotbalu také pracovní a rodinné povinnosti. A fotbal je pro nás jen koníčkem,“ vyjádřil svůj postoj k ukončení soutěže kapitán mužstva Petr Bukvic. Hráči Lučan tak čekali více než dva měsíce, než se opatření uvolnilo natolik, aby bylo možné realizovat trénink bez omezení počtu hráčů.



„O tom, jak všem z týmu fotbal chyběl, svědčí to, že na prvním tréninku 12. května se sešlo více jak dvacet hráčů A i B týmu. To byla nejhojnější účast za několik let. Trénujeme nyní dvakrát týdně,“ uvedl trenér Sobotík. Na zápasovou zátěž ale nechtějí úplně rezignovat.

„A tak s vedením týmu Smržovky a Albrechtic finalizujeme podobu miniturnaje ve formátu každý s každým doma a venku, abychom tak mohli letošní sezónu na počátku července s dobrým pocitem uzavřít“ odhalil plány TJ Lučany na zbývající část sezóny předseda klubu Oldřich Churý, který si také přeje zlepšení výsledků.