Ve středu odpoledne si desítky lidí připomněly srpnové události roku 1968 u památníku Bojovníků za svobodu vlasti a obětem bezpráví v parku Generála Mrázka. Před přítomné předstoupil také primátor Jablonce nad Nisou Milan Kroupa

„Sešli jsme se tu, abychom si připomněli klíčové události historie naší země. Události, které na více než dvě desítky let zásadním způsobem ovlivnily miliony životů. Vzaly nám, našim rodičům a prarodičům, naději na svobodný život," zahájil řeč primátor. Nechybělo kladení věnců a také hudební vystoupení. „Dnes, 51 let po invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa, máme možnost volby, jakou cestou se ve svém životě vydáme,“ doplnil.