Pod vánočním stromem byla tradičně v tento den umístěna schránka na dopisy Ježíškovi. Ta tu setrvá až do 5. prosince. První adventní, tedy železná, neděle měla ve městě ale bohatší program, když už od 15 hodin odstartovalo hned několik akcí.

V Eurocentru probíhaly výtvarné dílničky, které připravil Dům dětí a mládeže Vikýř, otevřen byl kostel svaté Anny, či dvě výstavy v Domě Scheybalových, bývalé faře kostela. A to Jablonec proti proudu času - 35 let v historii města objektivem Petra Krajíčka, která zachycuje pohledy do života Jablonečanů sedmnáct roků před a osmnáct po zlomovém 17. listopadu 1989.

Městská galerie MY si na adventní čas připravila výstavu Vánoce s Vojtěchem Kubaštou, což byl autor leporelových betlémů. Ty si lze během výstavy, která potrvá do 31. prosince. Pro vánoční prodej bylo otevřeno i turistické infocentrum v budově radnice.