Stotisícové město, univerzita a hlavně blízkost hranic s Polskem a Německem. To vše přimělo organizátory mezinárodní přehlídky animované tvorby pro děti i dospělé, aby se po osmnácti letech přesunula z jižních Čech na opačný konec republiky. A to i přesto, že původně organizátoři zvažovali pro místo konání historický Tábor. Pro město pod Ještědem mluvila i vstřícnost města a kraje.

„Liberecký kraj a Liberec navíc uzavřely s Anifilmem pětileté partnerské smlouvy,“ zdůvodnila mluvčí Anifilmu Gabriela Zajícová. Podle ní navíc mezi organizátory festivalu a městem Třeboň vypršela smlouva, kterou město znovu neobnovilo.

Liberec naopak prestižní nabídku přivítal. „Jsme velmi rádi, že od letošního roku zakotví Anifilm právě v Libereckém kraji. Pořadatelé nabízí pestrý program pro děti i dospělé, z nabídky si tak jistě vybere každý. Pro místní je to úplně nový směr kulturní nabídky a věřím, že si žánr animovaného filmu zamilují,“ shrnula krajská radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Květa Vinklátová.

Po celém městě

Filmové projekce se rozprostřou do celého města. Promítat se bude v Lidových sadech nebo Domě kultury. Porota by měla zasedat v prostorách kina Varšava a některé projekce a doprovodný program by se měly odehrávat i v prostorách libereckého zámečku. „Na tom už jsme dohodnuti s jeho majitelem,“ potvrdil vedoucí produkce festivalu Robert Korselt s tím, že o dalších prostorách probíhá v tuto chvíli jednání.

Světový pelmel

V prestižní mezinárodní soutěži celovečerních filmů se představí deset snímků. Úspěšnou japonskou animovanou tvorbu zastoupí snímek z podmořského světa a film Správnej sound o zániku jedné netradiční středoškolské kapely. Indickou produkci představí na festivalu romantický film o lásce Růže z Bombaje, který rovněž slavil úspěchy na mezinárodní scéně.

Festival nabídne i meditativní příběh vyprávěný v lotyšském filmu Pryč režiséra Gintise Zilbalodise a drama Kábulské vlaštovky z Talibánem ovládaného Kábulu. Podle mluvčí festivalu se jedná o snímek, který byl už s velkým ohlasem uveden na festivalu v Cannes. Na psí hrdiny vsadily hned dva snímky. První je koprodukční rodinný film Fany a pes z doby pádu Berlínské zdi. Druhý s názvem O slavném medvědím obsazení Sicílie vypráví o dobrodružné výpravě zvířecího klanu.

Pink Floyd i jazz

Vedle mezinárodní soutěže čeká na návštěvníky nesoutěžní program. Ten nabídne speciality i prověřená filmová díla spojená s hudbou.

V programu tak nebudou chybět klasické snímky jako Pink Floyd: The Wall s nezapomenutelnými animovanými sekvencemi, drsný povídkový Heavy Metal či jazzové Trio z Belleville.

Sekce s názvem Slyšet animaci nabídne i profily českých skladatelů, jejichž hudební doprovod je s kreslenými filmy pevně spjat. Připomeňme například Petra Skoumala.

Ocení mistra zvuku

Vedle nejlepších a nejnovějších animovaných filmů se mohou Liberec i návštěvníci festivalu těšit na unikátní živá hudební vystoupení, přednášky, workshopy a také na zajímavé hosty. Jedním z nich bude mistr zvuku Ivo Špajl, autor desítek zvukových stop k zásadním českým animovaným filmům. Právě v Liberci by měl převzít i Cenu za celoživotní přínos animovanému filmu.

Festival nabídne i zrestaurované verze animované klasiky. Mimo jiné i slavné Fimfárum Jana Wericha. „Výsledný tvar je z mého pohledu v maximální možné kvalitě, kterou nám současné technické a realizační možnosti umožnily z původního materiálu vymáčknout, a já vám přeji příjemný zážitek z našeho filmu po osmnácti letech opět vstupujícího na plátna kin,“ uvedl režisér Aurel Klimt.

Půlnoční překvapení

Pro ty návštěvníky, kteří dají před klasikou přednost extrémním formám, připravil Anifilm oblíbenou Půlnoční animaci. Festival tentokrát uvede celovečerní filmy doplněné jedním kuriózním předfilmem. „Kdo se o půlnoci do kina odváží, bude odměněn pozoruhodným chilským filmem Homeless, americkou adrenalinovou jízdou To Your Last Death nebo zcela neuchopitelným estonským dílem Vanamehe,“ prozradila mluvčí.

Tom a Jerry

Pro děti, s nimiž je animovaný film hlavně spojen, je určena sekce Animo, která uvede oblíbené pohádky české i zahraniční produkce. Chybět nebude například Ovečka Shaun: Farmageddon, Jak vycvičit draka 3 nebo Hledá se Yetti.

Jako speciální poctu libereckému rodákovi Otfriedu Preuslerovi zařadí festival filmové adaptace jeho knih Malá čarodějnice a Čarodějův učeň. „Společně zavzpomínáme také na původem amerického režiséra Genea Deitche, který víc než půl století tvořil v České republice, kde pod jeho režijním vedením vznikaly takové kultovní seriály, jako je například Tom a Jerry,“ dodal šéf produkce.

Anifilm poprvé v Liberci

Anifilm je mezinárodní přehlídka animovaného filmu pro děti i dospělé

18 let ho hostila jihočeská Třeboň

V Liberci se koná poprvé v novém termínu od 6. do 11. října

Konat se bude na několika místech, např. v Domě kultury a Lidových sadech

Předprodej zvýhodněných akreditací za 800 Kč potrvá do 31. 8. 2020 za 800 Kč na webu Anifilmu

Zakoupené akreditace na jarní termín zůstávají v platnosti