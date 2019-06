Před dvaceti lety byl totiž zahájen provoz Městského útulku pro ztracená a zatoulaná zvířata. A nejen při této příležitosti si Centrum Archa připravila pro zájemce komentované prohlídky záchranné stanice, která bývá jinak veřejnosti nepřístupná. Probíhají do pátku 14. června, vždy od 16.00. Jelikož jsou kapacitně omezené, je potřeba objednat se na konkrétní den přes email capova@zooliberec.cz.

Za rok projde stanicí často přes tisíc zvířat, někdy dokonce i 1 500. Z hlediska druhů to je až 120. Nejčastěji se jedná o ptáky a jejich mláďata, která vypadla z hnízd. Dále to jsou netopýři, jejich počet činí 300 až 400 kusů ročně. Z dalších savců lze jmenovat ježky, veverky či srnky. Podaří se zachránit a opět do přírody vypustit 60 % zvířat, čtvrtina uhyne nebo se musí utratit. A ten zbytek buď zůstává trvale u v liberecké či jiné stanici. Občas mají o vzácné druhy zájem i zoologické zahrady. Zatímco v roce 2005 byl příjem 65 zvířat za rok, teď počet stoupl až na 400 výjezdů za rok.