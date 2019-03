Nastrojeni do zdobného postroje za sebou zvířata táhnou cosi připomínající trakař. „Je tam radlice, která půdu nadzvedává, převrací a zase zaklápí,“ vysvětluje Rosenbaum princip ruchadla. Úkolem oráčů je zajistit, aby radlice pracovala tak, jak má, a vést koně po přesné linii. Čehý a hot neboli doleva a doprava se ozývá každou chvíli z úst mužů držících otěže. Jejich práce musí být přesná na centimetry. K lepší komunikaci s koňmi jim pomáhá i fakt, že zemědělci jsou s nimi v kontaktu neustále, jelikož o ně musí po práci kvalitně pečovat. „Koně vnímají, co chcete, a snaží se vyhovět vašim požadavkům. Je to taková magie komunikace,“ říká Rosenbaum

Ačkoli je práce namáhavá, přítomní oráči jsou do ní zapáleni. „Koně jsou a budou moje nemoc, dokud budu živý. Věnuji se jim asi od svých desíti let. Když jsem seděl ve školní lavici, kolem jezdilo asi pět lidí a já podle jejich kroku poznal, kteří koně to jsou,“ vzpomíná 72letý Ladislav Vydra, jemuž ani dnes těžká práce nečiní potíže.

Kromě radosti motivuje oráče i to, že takový způsob opracovávání půdy je ekologičtější a levnější než provoz traktoru. „Říká se, že koně dělá práce. Na rozdíl od traktorů nebo strojů platí, že čím víc je používáme, tím jsou lepší. Samozřejmě o ně musí být náležitě postaráno,“ podotýká Rosenbaum. Nevýhodou ovšem je to, že práce s ruchadlem je nejen časově náročnější, ale vyžaduje i dobrou fyzickou kondici. „Říká se, že dobrý oráč za celý den s párem koní zorá půl hektaru a nachodí při tom třicet kilometrů,“ načrtává Rosenbaum.

DÁVÁ TO SMYSL

Podle něj v současnosti zažívá tradiční opracovávání půdy nový rozmach. Podporují ho i modernější stroje, které se objevují na trhu. „U nás to není tolik viditelné, ale v západní Evropě nebo Severní Americe šel vývoj dopředu,“ informuje s tím, že tendence návratu jsou viditelné především u menších farmářů. „Když se vám faremní systém podaří nastavit tak, aby to do sebe všechno zapadalo, může vás těšit výsledek, že máte zdravou půdu, kvalitní potraviny a zároveň to dává ekonomicky smysl,“ doplňuje Rosenbaum.