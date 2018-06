FOTO: Děti se zotavovaly u moře

Obchod - Obchod Prodavač, prodejce 16 400 Kč

Prodavači ostatního zboží v prodejnách Vedoucí prodavač/ka. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 16400 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Vedoucí prodavač/ka do prodejny papírnictví - výborné komunikační schopnosti a vstřícný přístup k zákazníkům, příjemné vystupování a pozitivní vztah k prodeji, samostatnost, spolehlivost. Znalost uměleckého sortimentu výhodou. , Otvírací doba prodejny Po -Pá 7:30-17:00 So 8:00-11:30, Zaměstnanecké výhody: příspěvek na stravování, Životopisy zasílat na email: kht.maloobchod@koh-i-noor.cz. Pracoviště: Koh-i-noor hardtmuth trade a.s.- prodejna, Komenského, č.p. 485, 466 01 Jablonec nad Nisou 1. Informace: Alena Plíšková, +420 731 627 840.