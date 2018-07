FOTO: Do Dnů lidové architektury se nově zapojil i Dlaskův statek

Odborní účetní všeobecní ASISTENT MANAGERA/ÚČETNÍ. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 25000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: ASISTENT MANAGERA/ÚČETNÍ, , Náplň práce:, " administrativní podpora managementu společnosti, " příprava účetních podkladů a kontrola Excel tabulek pro management společnosti, " vstupování prvotních dokladů do účetního softwaru HELIOS Orange, " dílčí práce na vystavování faktur a zpracování bankovních výpisů, " komunikace s účtárnou, " komunikace s dodavateli , " péče o zákazníky, , Nabízíme:, " HPP na dobu neurčitou, " Nástupní plat 25.000Kč a dále dle praxe a zkušeností, " zajímavou, různorodou a zodpovědnou pracovní činnost, " kompletní zaučení na pozici a možnost kariérního růstu s podporou vedení, " 5 týdnů dovolené, stravenky, " přátelský kolektiv a podporující management, , , Požadujeme:, " úplné SŠ vzdělání ekonomického směru, vhodné i pro absolventy VŠ, " uživatelskou znalost práce na PC (MS Office, především MS Excel). , " samostatnost, pečlivost, logické uvažování a loajalitu, " analytické myšlení, " časovou flexibilitu, , Profesní životopisy s kontaktními údaji zašlete na adresu: Controlling INVEST, spol. s r.o., Pod Branou 455/8, 460 01 Liberec IV nebo na e-mail: mathesova.r@cinvest.cz. Pracoviště: Controlling invest, spol. s r.o. - pracoviště, Liberecká, č.p. 2167, 466 01 Jablonec nad Nisou 1. Informace: Marie Boboková, +420 485 110 550.

Mechanici a opraváři osobních automobilů Servisní mechanik - automechanik. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 24000 kč, mzda max. 28000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Náplň práce:, , * Servis kogeneračních jednotek na oblasti sever - Liberec. Jedná se o výjezdy na instalace za zákazníkem, servis a opravy spalovacích motorů a periferií ., , Požadujeme: , * minimálně výuční list v oboru automechanik případně opravář zemědělských strojů, * řidičský průkaz sk. B, * praxe v oboru výhodou , * manuální zručnost, * znalost práce na PC, * schopnost jednat se zákazníkem, * časovou flexibilitu, * spolehlivost, zodpovědnost a samostatnost, komunikativnost, * pozitivní a tvůrčí přístup k řešení úkolů, , Nabízíme: , * perspektivu ve stabilní a stále se rozvíjející firmě, * možnost seberealizace – odborný a profesní růst, * odpovídající platové ohodnocení, * vzdělávací kurzy, * firemní benefity (dovolená navíc, 3 dny zdravotního volna, finanční bonus za docházku bez absence…). Pracoviště: Tedom a.s. - provoz jablonec nad nisou, Belgická, č.p. 4685, 466 05 Jablonec nad Nisou 5. Informace: Zdeňka Malá, +420 953 311 003.

Odborní pracovníci v administrativě a správě organizace referent/ka veřejných zakázek. Požadované vzdělání: vyšší odborné. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 19000 kč, mzda max. 26000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: REFERENT/KA VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK, Náplň práce:, - komplexní administrace a evidence veřejných zakázek (příprava, tvorba a posuzování zadávacích podkladů včetně smluv, zahájení řízení, uveřejňování, posouzení a hodnocení nabídek, vyhotovování protokolů, rozhodnutí a dalších dokumentů, korespondence, organizace a řízení jednání komisí atd.), - odpovědnost za dodržování zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a předpisů organizace upravujících zadávaní veřejných zakázek, - poskytování metodické a odborné podpory pracovníkům organizace v oblasti veřejných zakázek, Kvalifikační předpoklady a jiné požadavky:, - vyšší odborné vzdělání nebo vysokoškolské vzdělání, - znalost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a praxe v oblasti zpracování veřejných zakázek NUTNÁ!, - dobré organizační a komunikační schopnosti, zkušenost s administrativou, - vysoké pracovní nasazení, flexibilita, - pečlivost, spolehlivost, samostatnost, - dobrá znalost práce s výpočetní technikou (MS Office, prostředí Windows), - řidičský průkaz skupiny B, Platové zařazení:, - 10. – 11. platová třída dle nařízení vlády č.341/2017 Sb., dle dosaženého vzdělání, - rozpětí základního platu od 19 000 Kč do 26 000 Kč dle započitatelné praxe, - osobní ohodnocení, zaměstnanecké benefity, Předpokládaný termín nástupu:, - září 2018 nebo dle dohody, Místo výkonu práce:, Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, pracoviště Jablonec nad Nisou, (od 01/2019 pracoviště Liberec), Lhůta pro podání přihlášky: do 31. srpna 2018, Způsob podání přihlášky:, - písemně na adresu Krajská správa silnic Libereckého kraje, p. o., personální oddělení, Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou nebo elektronicky na e-mail: jana.krykorkova@ksslk.cz, Součástí přihlášky bude strukturovaný životopis uchazeče a do předmětu zprávy uveďte, prosím, název pracovní pozice.. Pracoviště: Krajská správa silnic libereckého kraje - pracoviště jablonec n.n., Československé armády, č.p. 4805, 466 05 Jablonec nad Nisou 5. Informace: Jana Krykorková, +420 488 043 250.