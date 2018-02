FOTO: Do unikátního projektu v iQLANDII se zapojí tisíc dětí

Liberecký kraj – Děti z patnácti středních škol z Česka, Polska nebo Německa čekají týdenní workshopy, na jejichž konci bude například film nebo divadelní představení.

Mezinárodní projekt nese název Art and Science a kromě toho, že si dává za cíl propojení těchto dvou zdánlivě protilehlých oblastí, bude velkou příležitostí pro děti z česko-německo-polského trojmezí najít si kamarády. Středoškoláci stráví společně se svými vrstevníky ze zahraničí týden v Liberci, Grosshennesdorfu nebo Niedamirowě, kde budou pracovat na společném projektu. Workshopy budou zaměřené na divadlo, film, hudbu, fotografii, psaní nebo akční fotografii.

KONEC BARIÉR

„Chceme, aby se mladí lidé z pohraničí co nejvíce poznali, naučili se týmové spolupráci a odbourali komunikační bariéry,“ vysvětlil manažer iQLANDIE pro vědu a vzdělávání Petr Desenský, podle kterého je iQLANDIE pro tuto činnost ideální. „Postupně by se do projektu mělo zapojit téměř tisíc dětí,“ dodal Desenský s tím, že v současnosti ale musí liberecká strana vyřešit ubytování, které iQLANDIA nenabízí.

Program Art and Science je projektem oddělení Lanterna futuri německého Hillerische Villa, s nímž má dlouholeté zkušenosti například českolipské gymnázium. „Od nového projektu si slibujeme rozšíření dalších možností pro naše žáky. Zájem je mezi dětmi opravdu velký. Za těch čtrnáct let se nám Lanternu skutečně podařilo dostat do školy,“ sdělila ředitelka gymnázia Helena Paszeková.

HRAZEN Z FONDŮ

Projekt Art and Science by měl odstartovat už letos v březnu. Tématem pro tento rok bude slavné drama Karla Čapka R.U.R. Náklady na projekt jsou 1,85 milionů EUR a jsou hrazeny z evropských fondů.