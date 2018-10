FOTO: Dům a bydlení. Byt si vybavíte na výstavě

Liberecký kraj – Novou sedačku do obýváku, obrazy i sazenice rostlin na zahrádku. To vše najdete na výstavě Dům a bydlení, která je od pátku v liberecké Home Credit Aréně a pokračuje celý víkend vždy od deváté ranní do páté odpolední.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte 13 ZOBRAZIT DALŠÍ FOTOGRAFIE Dům a bydlení Liberec, 14. ročník prodejní a kontraktační výstavy zaměřené na úpravu a zařízení interiérových a exteriérových částí našich obydlí, začal 19. října v Home Credit areně v Liberci.Foto: Deník / Petr Zbranek

Interiérové a exteriérové vybavení domácnosti všeho druhu si připravilo vice než 200 vystavovatelů, přičemž asi sedmdesát procent z nich je z Libereckého kraje. Několik z nich dorazilo i ze zahraničí. Různé typy firem nabízejí například i kotle, podlahy nebo dřevostavby. „Hlavní výhodou je, že tu člověk najde vše na jednom místě. Navíc tady jsou konkurenční firmy hned vedle sebe, takže si zákazník může produkty snadno porovnat," vysvětlila organizátorka Štěpánka Portz.

Autor: Redakce