Pětasedmdesát letošních účastníků čekalo pohostinství rekreačního areálu Na Paldě, sobotní výstava svých strojů pro veřejnost na rovenském náměstí, propagační jízda po atraktivních místech Turnovska, Liberecka a Jablonecka, a nedělní beseda a výměna zkušeností o údržbě svých „miláčků“.„Našim strojům se zpočátku říkalo ‚olejnička‘, ale po zdokonalení vývojových vad pak vítězily na prestižních závodech a náš motocyklový průmysl tak proslavily po celém světě. Z první ověřovací série padesáti kusů z roku 1948 se nám sice už žádný nedochoval, ale jezdí tu s námi několik strojů z roku 1952, podle rozvodu v hlavě válců zvaných „šnek“, pak další s kuželovými koly a typy OHC s malými a později s velkými brzdovými bubny, a to s poslední dvousedadlovou variantou, vyráběnou až do roku 1958,“ shrnul krátce historii slavných českých pětistovek pro početnou veřejnost na rovenském náměstí Oldřich Karas z Nelahozevsi.

Ten spolu s Drahoňovským vzpomenuli i na právě zesnulé legendy motocyklového sportu, závodníka Bohuslava Stašu, automobilového závodníka Josefa Vejvodu, historika Libora Marčíka a poděkovali starostce Rovenska Jiřině Bláhové za přízeň města.„Spanilá jízda“ všech účastníků, kterou po celé trase zdravily stovky příznivců, pak v sobotu pokračovala přes Václaví, Koberovy, Malou Skálu, Sněhov, Maršovice, Kokonín, Smržovku, Albrechtice, Velké Hamry a zpět do Rovenska. Na tu je pozval také majitel Hamerského muzea Pavel Kadaš, který je v historické policejní uniformě nezapomenul upozornit i na bezpečnost jízdy a dodržování dopravních předpisů.Po nedělní besedě a výměně zkušeností se pak všichni rozjeli domů. Ti cestovali po vlastní ose například do Prahy, nejvzdálenější pak až do Kroměříže a Jeseníků. é bouřily Českým rájem