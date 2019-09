Muži v červeném jsou tu po chvíli. Mladíka stabilizují a transportují na místo, kam už míří záchranka, se kterou jsou okamžitě ve spojení. Modelová situace byla součástí mezinárodního závodu Horských služeb. Konal se už jeho 41. ročník a své síly si tu poměřilo celkem 16 dvoučlenných hlídek z celé ČR a polské strany Krkonoš.

Jejich úkolem bylo zdolat zhruba 25 kilometrů dlouhou trasu v hřebenových partiích Jizerských hor včetně vrcholu Smrku. Součástí závodu byla i pětikilometrová časovka s technickými horolezeckými disciplínami. „Závodníky čekalo přemostění na lanech, slaňování či výstup skalní stěnou,“ popsal náčelník Horské služby Jizerské hory René Mašín.

Teprve po zdolání náročné trasy čekala záchranáře druhá podstatná etapa závodu. Odborná první pomoc zraněného cyklisty a jeho správný transport náročným terénem na nosítkách až k místu, kam může dojet sanitka záchranky, případně přistát vrtulník. To vše pod drobnohledem lékařů ze záchranky a traumatologie. Tedy těch, kteří vážně zraněné od Horské služby přebírají.

Lékaři na každém ze tří stanovišť bedlivě sledují, zda jsou všechny úkony správné, případně korigují drobné nesrovnalosti. „Je to jeden z těch těžších zásahů, ale rozhodně nejde o nic netypického. Jen u nás jsme měli od začátku května 75 takových úrazů, ale vždycky je dobré vyzkoušet si ošetření otevřené zlomeniny pod dohledem zkušeného lékaře,“ popisuje Jan Hepnar z HS Orlické hory, který s kolegou dorazil na zdravotnické stanoviště pod Hubertovou chatou jako první.

„Když máte ošetřit vážně zraněného po zhruba šestihodinových náročných závodech a musíte rychle a správně jednat, dá vám to do praxe hrozně moc. Čerpáme z toho během celého roku,“ dodává. Jako mnohaletý účastník cvičení oceňuje i to, že se při každém ročníku mění typy úrazů. „Takže si často během skutečného zásahu uvědomím, co jsme dělali a na co nás lékaři upozornili,“ shrnuje.

HORSKÁ SLUŽBA? NEJLEPŠÍ PARŤÁCI

To, že je Horská služba pro lékaře důležitým partnerem, oceňuje i lékařka záchranné služby Liberecké kraje a Horské služby Lucie Langová. „Na horách jsou to naši úplně nejlepší parťáci. Spolupracujeme i v rámci letecké záchranky a jsou nám k ruce i při technickém zásahu. Orientují se ve vrtulníku a jsou schopni nám velmi dobře asistovat. A přestože jde „pouze“ o vyškolené zdravotníky, v terénu jsou často schopni se nám vyrovnat,“ popisuje lékařka.

Její slova doplňuje i kolega na stanovišti, chirurg a traumatolog Aleš Křiváček z českobudějovické nemocnice. „Horská služba má dvě stránky, technickou a zdravotnickou. A v té druhé rozhodně nijak nezaostává. Jak profesionální, tak dobrovolní záchranáři jsou velmi vycvičeni,“ oceňuje lékař.

Podle něj se za posledních 30 let také výrazně změnilo vybavení. „To, co bylo dřív absolutně nedostupné, je dnes i na té nejmenší stanici HS,“ dodal s tím, že prostředky, které používají, jsou naprosto srovnatelné s těmi, jež mají záchranáři v alpských zemích nebo v USA.

V letošním ročníku závodu bodovali domácí. V mladší kategorii zvítězili horští záchranáři z Krkonoš Štěpán Jiras a Štěpán Heglas. V kategorii nad 41 let získali nejvíce bodů členové HS Jizerské hory David Kavalír a Václav Bahník. „Patří jim velká pochvala,“ říká náčelník René Mašín, podle kterého je právě správné ošetření zraněných podstatnou částí zásahu Horské služby.

Mladší kategorie do 41 let:

1. Štěpán Jiras, Štěpán Heglas, HS Krkonoše - celkový vítěz

2. Martin Kocum, Jaroslav Komárek, Metodická komise HS

3. Jan Pochobradský, Jan Hepnar, HS Orlické hory

Starší kategorie nad 41 let:

1. Václav Bahník, David Kavalír, HS Jizerské hory

2. Jan Jirák, Jan Šámal, HS Jizerské hory

3. Jan Čepelka, Karel Kafka, HS Krkonoše