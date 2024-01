V jabloneckém městském divadle 2. ledna večer proběhl novoroční koncert města Jablonec nad Nisou. V jeho úvodu udělil primátor Miloš Vele dvě městská ocenění PRO MERITIS, a to malíři Richardu Fleissnerovi in memoriam a hlavnímu kurátorovi jabloneckého Muzea skla a bižuterie Petru Novému.

V městském divadle zahájilo 2. ledna večer statutární město Jablonec nad Nisou novoročním koncertem rok 2024. | Foto: Martin Kubišta

„Letos jsme udělali pár drobných změn, po Královéhradecké filharmonii přijela letos filharmonie teplická. Změnili jsme i datum koncertu, které jsme posunuli na 2. ledna,“ popsal primátor Miloš Vele.

PRO MERITIS je nejvyšší městské ocenění a uděluje se právě v průběhu novoročního koncertu. Podle primátora Veleho by jich město každý rok mělo udělit alespoň deset, a dodal: „Chtěl bych do budoucna způsob udělování trochu pozměnit, abychom skutečně více oceňovali jablonecké osobnosti.“

Primátor Miloš Vele (uprostřed) společně s oceněnými osobnostmi roku 2023, Petrem Novým (vlevo) a Jan Strnad (vpravo) - cenu převzal v zastoupení za Richarda Fleissnera in memoriam.Zdroj: Martin KubištaCenu uděluje Jablonec nad Nisou od roku 2012 a dosud ji získalo 22 osobností a jedna organizace. Za rok 2023 bylo nominovaných šest osobností, nakonec byl vybraný historik, spisovatel, redaktor a ředitel pro odbornou činnost Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou Petr Nový a malíř a grafik Richard Fleissner.

Petr Nový získal ocenění za přínos v oboru sklářství a bižuterie včetně publikační činnosti. „Je pro mě velká čest. Možná jsme ocenění dostal právě za to, že řada témat, kterým se věnuju, je opravdu soustředěná kolem Jablonce. A není to jen jablonecký průmysl a sklářství, ale Jablonec jako takový,“ poznamenal Petr Nový.

„Svou práci mám rád, jsem vděčný za to, že můžu dělat to, co jsem si vybral a vystudoval. Humanitní vědy mají jednu úžasnou věc - neustále narážíte na to, že nevíte nic, nebo to nevíte dostatečně. Takže se můžete stále učit,“ dodal kurátor.

Kurátor Městské galerie MY (MGMY) Jan Strnad převzal v zastoupení cenu PRO MERITIS, kterou in memoriam za zastávání pevných morálních a občanských postojů – sbližování českého a německého obyvatelstva získal malíř, grafik a pedagog Richard Fleissner.

„Cenu v zastoupení jsem převzal, protože Fleisssner, ač dvakrát ženatý, neměl potomky. Pozůstalost a finance věnoval do muzea v německém Marktredwitz kousek od českých hranic,“ vysvětlil Strnad, který se dlouhodobě věnuje životu a tvorbě malíře, připravil dvě jeho samostatné výstavy a katalog.

Jelikož rok 2024 je Rokem české hudby, byl program novoročního koncertu sestavený z české koncertní, operní i klasické operetní hudby. Skladby přednesla Severočeská filharmonie Teplice pod taktovkou dirigenta Norberta Baxy se sólisty, sopranistkou Nikol Uramovou a tenoristou Richardem Samkem. Večer otevřela hymna České republiky, kterou s doprovodem filharmonie zazpívaly Eliška Studničková a Sabina Pourová.

Dirigent Baxa si pochvaloval jablonecké publikum, jež zná už z mnoha předchozích jabloneckých vystoupení: „Vždycky se do Jablonce těším, protože to nadšení publika přechází na umělce, a to je příjemný pocit.“

Držitelé Ceny města PRO MERITIS a čestného občanství

za rok 2011 - Václav Vostřák

za rok 2012 - manželé Jana a Josef V. Scheybalovi (in memoriam), Barbora Špotáková (čestné občanství)

za rok 2013 - Jiří Dostál, Karel Pelant, Siegfried Weiss

za rok 2014 - Václav Poláček (in memoriam), Zdeněk Neruda (čestné občanství)

za rok 2015 - Otokar Simm, Jaroslav Hlubůček

za rok 2016 - Jan Strnad, Jan Vízek

za rok 2017 - Ivo Jőrg, Pavel Šochman

za rok 2018 - Paul Rausnitz (čestné občanství in memoriam), Dobroslava Kricklová

za rok 2019 - Ivan Ullsperger (in memoriam), Tomáš Pospíšil

za rok 2020 - Miroslav Čumpelík (in memoriam), OS ČČK

za rok 2021 - Jan Krajník (in memoriam), Christa Petrásková

za rok 2022 - Jiřina Polanská, Jiří Pecháček (in memoriam)

