FOTO: Jablonecká přehrada zamrzla. Lidé si užívali bruslení

Pondělní slunečné odpoledne vytáhlo ven tisíce lidí. Zatímco jedni zamířili do běžkařských tras, jiní na výlety do hor nebo na sáňkovou dráhu z Černé Studnice do Smržovky, další pak na zamrzlou hladinu jablonecké přehrady.

Bruslení na jablonecké přehradě. | Foto: Radka Baloghová

V posledních letech je tento úkaz vzácný, někdy se daří na přehradě bruslit několik dní, jiné roky vůbec. Zážitkem je koneckonců i přejít hladinu přehrady křížem krážem. Bruslení si ale Jablonečané moc neužijí, již v úterý dorazila mírná obleva, která má v následujících dnech ještě zesílit.