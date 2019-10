Pusto prázdno, na parkovišti stojí tři auta, z toho jedno s makedonskou poznávací značkou. Jinak se po parkovištích pro desítky automobilů prohání jen listy unášené větrem, krabičky cigaret, PET lahve. Z otevřeného okna se line hudba, v podkroví chybí okno. Dřevěné obložení by už nutně potřebovalo renovaci. Vedle vchodu do kdysi luxusní restaurace a hotelu je na zdi cákanec, zjevně od krve. Jen výhled na Jablonecko zůstal kolosální. Někdejší výletní restaurace a hotel Petřín se zase rozpadá před očima.

Jedna z dominant Jablonce je na prodej více než šest let. Od té doby oblíbené místo Jablonečanů chátrá, příležitostně jsou v něm ubytovaní zahraniční dělníci. „Když jsme se dozvěděli, že tady budou bydlet zahraniční dělníci, měli jsme docela strach. Ale většinou je klid,“ usmála se mladá maminka, která se procházela s dcerou jednou z blízkých ulic. To potvrdila i mluvčí jablonecké policie Dagmar Sochorová. „Nemáme zde hlášeny žádné větší problémy,“ sdělila.

Majitelem objektu je podnikatel Evžen Hejsek z Prahy. Ten budovu v druhé polovině 90. let koupil od banky, protože předchozí majitel na ní udělal dluhy a skončil ve vazbě. Evžen Hejsek se do zvelebování hotelu pustil vehementně a v roce 2000 jej slavnostně otevřel. Byla to veliká sláva, nad Jablonec vylétl i ohňostroj. Následujících třináct let přinesl rozkvět místa.

Cena klesá. Zájemce musí dát 27 milionů

Teď je ale všechno jinak. Majitel se snaží objekt prodat už šest let. Původně za něj chtěl 33 milionů, poté třicet. Dnes je celý objekt s 23 pokoji, překrásným výhledem na okolí, restaurací se salónkem a tanečním sálem, vinárnou a vyhlídkovou věží v nabídce za 27 milionů korun.

Ani tak se ale zájemci nehrnou. „Zájemci se sem tam ozvou, ale vždy to zatím ztroskotalo na penězích. V současné době jednám s dalšími vážnějšími zájemci, během měsíce budu moudřejší,“ řekl Evžen Hejsek.

Hotel prozatím pronajal společnosti zaměstnávající zahraniční dělníky. „Ve smlouvě mám, že po případném prodeji objekt pronajímatel ihned vyklidí,“ doplnil Hejsek.

Lidi z Jablonce stav hotelu mrzí. Už od počátečních informací o prodeji si někteří myslí, že by objekt mělo koupit město. „Je to stavba starší nežli radnice i kostel na Horním náměstí, dominanta města, která by měla být nejspíše chráněna památkovým úřadem. Je nehorázné tuto nádhernou stavbu tyčící se nad Jabloncem nechat využívat soukromým subjektem jako lacinou ubytovnu,“ vyjádřil se například známý jablonecký fotograf Mirek Havrda.

Jiní ale oponují. „Nesouhlasím s tím, aby město zachraňovalo každý chátrající majetek, byť je symbolem. Jeho koupě a následná péče je neuvěřitelná finanční zátěž,“ podotkla rodilá Jablonečanka Romana Strnadová.

Jablonecký magistrát ale o koupi objektu neuvažuje. „Podobný objekt město kupovat nebude,“ potvrdila mluvčí magistrátu Jana Fričová.,

Střídání vlastníků

Petřín je vrch nad Jabloncem nad Nisou, stojí na něm secesní výletní restaurace s rozhlednou. V roce 1906 ji nechal postavit německý soukromník Richard Fellinghauer. Ke slavnostnímu otevření došlo 2. prosince téhož roku.

Přes vynikající polohu si zařízení nezískalo dostatek přívrženců a v podniku se už od počátku střídali vlastníci i nájemci.

Po 2. světové válce sloužil jako dětský domov. Původnímu účelu se objekt vrátil v polovině 60. let. Provozoval jej státní podnik Restaurace a jídelny.

Po roce 1989 čekaly Petřín majetkové tahanice. Ty vyústily v zavření restaurace v roce 1993. Poté budova několik let chátrala.

V roce 1996 koupil objekt v dezolátním stavu Evžen Hejsek. Nový majitel pak hotel za dvacet milionů korun opravil a rozšířil o ubytovací část. V říjnu roku 2000 majitel objekt opětovně otevřel. Zprovoznil také rozhlednu, která byla po dlouhá léta nepřístupná.

Od letních měsíců roku 2015 je ale hotel opět uzavřen, výstup na věž proto není možný. Objekt je hlídán a nabízen k prodeji. Z rozhledny je překrásný výhled na Jizerské hory a na město Jablonec.