Festival zážitků Euroregion Tour po roce opět zavítal do Jablonce, konkrétně do kulturního centra Eurocentra. 22. ročník představil nový koncept akce, kde se dá nejen načerpat inspiraci pro výlety a dovolenou, ale zážitky čekají i přímo na místě.

Jablonecké Eurocentru zaplavila nabídka dobrodružství i odpočinku. | Foto: Radka Baloghová

To vše po celé dva dny od pátku do soboty 10. a 11. března za zvýhodněné vstupné. Akce pokračuje v sobotu 11. března od 9 do 19 hodin.

PROGRAM EUROREGION TOUR

SOBOTA 11. 3.

Ekocentrum

9:00–18:00 Workshop Hmyzáci kolem nás – výroba hmyzích hotelů, hmyzí domalovánky, svět pod mikroskopem (ve spolupráci s DDM Vikýř)



Malý sál Eurocentra

10:00 Vladimír Tregl: Státní zámek Zákupy

11:15 Denisa Mikešová: Příroda Podještědí

12:30 Tomáš Salov: Národní park České Švýcarsko v dobách Velké změny

13:45 Alfred Simm: Dějiny žitavské úzkokolejky

15:00 Jarmila Ptáčková: Tibeťané v současné Číně a Malý Tibet na Šluknovsku

16:15 Martin Žák: Znovu na Cestě



Kino Junior

17:30 Jedinečný Český ráj (2022) – dokumentární film, beseda s režisérem Zdeňkem Mrkáčkem po promítání

Posyp nestačí. Ve Zlaté Olešnici chtějí solit silnici smrti, dosud se to nesmělo