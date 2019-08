Budova stáčírny i historických lázní s věžičkou už ale roky chátrá. Rozmotat spletité klubko právnických vztahů se po čtyřletém úsilí podařilo jabloneckému podnikateli Janu Vokurkovi. Výrobci sirupů a zdravotních vín a likérů značky Kitl. Už v minulosti se mu podařilo odstartovat záchranu vzácného domu doktora Kittela, léčitele známého pod přezdívkou jizerskohorský Faust, v Pěnčíně u Jablonce. Teď se pustil do dalšího oříšku. Areál, který zarostl stromy i plevelem a z kterého se stala černá můra Vratislavic, koupil a přestěhuje do něj výrobnu svých sirupů.

Do tří let by tu chtěl obnovit i stáčírnu minerálky pod původní značkou Vratislavická kyselka. Spolu s areálem je firma Kitl i majitelem ochranné známky. Čeká ho ale nelehká cesta, kterou odstartoval ve středu 7. srpna v poledne poklepem na základní kámen. Symbolicky k tomu zněly zvony z nedalekého vratislavického kostela.

„Hledali jsme vhodné místo a tohle splňuje ty nejlepší podmínky. Je tu voda, prostor a dobrá dostupnost, protože areál leží na půl cesty mezi Jabloncem a Libercem,“ vysvětlil z pohledu ekonoma. To je podle něj jedna a podstatná strana mince. Ta druhá odráží to, co se do žádného byznys plánu zakalkulovat nedá. „Tohle místo má ducha. Víc než 150 let starou tradici. To si nepostavíte. Asi to nějak máme ve svém podnikatelském DNA,“ odpověděl na otázku, zda by nebylo lepší postavit si výrobní haly na zelené louce, než investovat do zpustlého areálu.

Vratislavická kyselka na archivním snímku. Zdroj: archiv společnosti Kitl

Nejprve přijde na řadu rekonstrukce výrobní haly a zasíťování pozemku. To by mělo trvat do konce roku 2021. Teprve pak sem bude možné přestěhovat provozy stávající výroby sirupů z Jablonce. Investovat se bude muset také do nové technologie. „Ta je při stáčení minerálky jiná než při výrobě sirupů,“ vysvětlil Jan Vokurka. Vedle sebe tak budou stát dvě výrobní linky. Minerálka by se měla začít stáčet v roce 2022.

Prameny v ochranném pásmu jsou zatím zapečetěné. Než z výrobní linky sjedou první lahve, čeká minerálku nejprve analýza. „Osobně si myslím, že jde o nejlepší vodu v kraji,“ tvrdí Vokurka.

Na tuhle chvíli si ale ještě budeme muset počkat. Stejně jako na opravu samotného zámečku. Jen do rekonstrukce výrobních hal a spuštění samotné výroby bude firma muset investovat bezmála 30 milionů. Rekonstrukce zámečku, který hrozí zřícením, by podle některých odhadů přišla na podobnou částku. Zámeček se opraví, ale nebude to hned. „Když se bude dařit firmě, bude to brzo, když se bude ekonomika hroutit, což nikdo předem neví, bude to trvat déle, ale jednou to bude,“ zdůraznil.

Historickou budovu by chtěl zrekonstruovat v duchu původní podoby, ale zároveň jí chce vdechnout nový život. S obnovou lázní se už nepočítá. Majitel má v úmyslu vybudovat tu expozici, kde se lidé dozvědí zajímavosti z historie Vratislavické kyselky. Místní i ti, kteří zavítají třeba do Jizerských hor na dovolenou. Do budoucna se tu počítá i s prodejnou či malou kavárnou.

Opuštěná kyselka Zdroj: YouTube.com/ProstěJirka

Za vznikem Vratislavické kyselky stála před 150 lety náhoda. V roce 1862 provozoval v místě prádelnu německý podnikatel Karl Skollaude. Potřeboval vodu, a tak vykopal studnu. Voda kterou objevil se mu ale nezdála. Měla divnou příchuť. Nejprve si myslel, že je zkažená, cítil z ní střelný prach, pak si myslel, že jsou v nepořádku trubky. Až po třech letech napadlo jeho maminku odvézt vzorek do jablonecké lékárny, kde se dozvěděli, že na svém pozemku objevili minerálku se zdravotními účinky! Za vodou s mimořádnými vlastnostmi se začali táhnout lidé, a tak tu časem vybudovali malinké lázničky. Hlavní lázeňská budova v podobě zámečku s věžičkou, který známe z dneška, vznikl až koncem 19. století. Údajně ho navrhoval stejný architekt, který stál za původním hotelem na Ještědu.

Vratislavické lázně nebyly jediné, doba přála lázeňství. Kromě těch nejznámějších v Kunraticích a Libverdě vznikaly menší třeba i v Desné, Pasekách či Chotyni. Postupně ale zanikaly. „Kyselka přežila díky tomu, že tu začali minerálku stáčet do lahví,“ vysvětlil nový majitel Jan Vokurka. Minerálka s pomerančovou či citronovou příchutí se tu stáčela do 90. let. Pak se areál zprivatizoval a dostal se do neprůhledného spletence vlastnických vztahů a exekucí, areál chátral a dokonce vyhořel. Teprve 7. srpnem 2019 se začala psát jeho nová historie. „Mám obrovskou radost, že dnes stojím vedle člověka, který dokáže převtělit své sny v realitu,“ řekl na adresu podnikatele Jana Vokurky vratislavický starosta Lukáš Pohanka.

Firma Kitl

Jabloneckou firmu Kitl založil Jan Vokurka. Navázal tak na tradici svého pradědečka Antonína Wellnera z Dobrušky, který byl spolumajitelem firmy Josef Archleb – výrobce léčivých vín a likérů. Na trh se uvedla v roce 2007 svým prvním likérem Kitl Šláftruňk, což je medicinální víno na spaní. Vyrábí se ze sedmi bylinek a hroznového moštu. Své výrobky dodává především na tuzemský trh, ale zájem je i v zahraničí, například v Austrálii.

Firma Kitl je také jedna z mála tuzemských, které se po tvrdých vstupních podmínkách podařilo prosadit i v celosvětovém řetězci McDonald´s. K letošním novinkám firmy patří například limitovaná edice bio Syrob okurka.