FOTO: Jana Henychová v pátek odstartovala v závodu psích spřežení

Alta/Norsko - Přečtěte si exkluzivní rozhovor s českou musherkou Janou Henychovou před sratrem závodu v extrémních mínus čtyřiceti.

Nejtěžší závod psích spřežení v Evropě, norský Finnmarkslopet, dlouhý úctyhodných 1000 km. V pátek večer v něm odstartovala také rodačka z Jablonce. Ví, do čeho šla. Nejede tento závod poprvé. Dokončila jej v roce 2009.Příprava na závod spočívá v nabírání kilometrů pro celý tým a v přípravě materiálu, který na celou tuto akci bude potřebovat. Díky zkušenostem z předchozích let nemusí už o materiálu příliš přemýšlet. Ví, co se osvědčilo a sahá jen po prověřeném materiálu.

V čem byla vaše příprava odlišná od předchozích ročníků?

Ve Švédsku jsem strávila tři měsíce. Najeli jsme tři tisíce tři sta kilometrů a z toho dva a půl tisíce na sněhu. Myslím, že je to dostatečná porce. Jsme připraveni a aklimatizováni. Bylo i mínus čtyřicet.

Proč je závod tolik obtížný?

Jde o nejdelší závod v Evropě a jede se nejseverněji. Prakticky celý v arktické oblasti se vším, co k tomu patří. Ve velkém mrazu.

Koho máte na trase, jak velký je váš doprovodný tým?

Mám s sebou dvě děvčata. S Gábinou jsem chodila v Jablonci do základní školy a pak ještě kamarádka ze Slovenska. Naučily se se mnou žít. Prostě jsme tři blondýny… Jedou celou cestu v autě po pointech. Ještě jedou na zkušenou dva chlapi závod. Roman Habásko a Jiří Vondrák jedou ale jen pět set kilometrů.

Cítí psi, že jdou na start, tedy poznají závod a trénink?

Oni to asi tuší, ale já musím být úplně v klidu. Oni ze mne odečítají. To je můj hlavní úkol, aby to nepoznali. Takový stres by pro ně mohl znamenat třeba průjem. A to by bylo špatné.

Jaký je váš pokřik na startu?

Juhú. Ale těžko se to píše.

Kdy byste se měla vrátit do cíle v Altě?

Zhruba v neděli v noci nebo v pondělí nad ránem.

Máte s sebou talisman?

Mám drobné věci ze závodů za deset let. Staré, ale osvědčené. Péřovku, kudličku, dřevěný hrnek se psí hlavou. Vlastně mám na krku krkavce. Když jedete po pláních, tak kolikrát dva přiletí. Zjeví se. Zahánějí krizi… mám k nim vztah.

JANA HENYCHOVÁ

Narodila se v Jablonci nad Nisou a žije na Horním Maxově v Jizerských horách. Jana Henychová je musherka, závodnice se psím spřežením, která jako jediná z Čech absolvovala třetí nejtěžší evropské longové závody: Finnmarkslopet 1000 a 500km, Femundlopet 600km. Tyto závody se podařilo dokončit jen dalším čtyřem evropským závodníkům, závodícím se psy sibiřské husky. Když Jana dokončila Finnmarkslopet, norský nonstop závod na 1000 km, stala se tak i první ženou – cizinkou v historii tohoto závodu (od roku 1981), která ho v roce 2009 dokončila za 8 dní a 16 hodin.