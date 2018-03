FOTO: Kácení stromů si vyžádalo náhradní autobusovou dopravu

Doprava a logistika - Doprava a logistika Řidič skupiny B 27 000 Kč

Řidiči osobních a malých dodávkových automobilů (kromě taxikářů a řidičů dopravy nemocných a raněných). Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 27000 kč, mzda max. 32000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Řidič automobilu do 3,5t - nutné je řidičské oprávnění skupiny "B" a nejlépe s "E". Může být i ŘP "C" + "E", bez profesního řidičského oprávnění. Jde o řízení vozidla do 3,5t s vlekem. Je možné se domluvit a ŘP skupiny "E" dodělat. Pracovní doba je pondělí až pátek, víkendy volné. Doprava po celé ČR - pouze vnitro., Kontakt telefonicky, nebo emailem v době od Po - Pá od 9h do 18h. Pracoviště: Lm transport s. r. o., 468 11 Janov nad Nisou. Informace: Jiří Langer, +420 731 705 775.