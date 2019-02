Návěs za kamion upravený pro potřeby reprezentantů České republiky v biatlonu plní své cíle. Slouží druhou sezonu a stal se miláčkem všech. Návěs přitahuje pohledy po celé Evropě, ale i při cestě kolem centra biatlonistů mezi ulicemi Pod Skalkou a Mánesova v Jablonci. Jak by ne, jsou na něm vyobrazeny hvězdy biatlonového nebe.



Na letošní sezonu v návěsu přibyly nové vychytávky. „Po vyhodnocení předchozí sezony došlo ke změně uložení lyží. Úprava uspořádání držáků na lyže vytvořila prostor pro umístění dalších 40 párů lyží a umožní rychlejší manipulaci při jejich mazání a testování,“ prozradil sportovní ředitel Českého svazu biatlonu Ondřej Rybář.



Vylepšení se dočkaly i venkovní přístupové schody. „Doplnili jsme je o variabilní posuny, které umožní jejich stabilizaci na nerovném terénu,“ doplnil Rybář.

Podobným zařízením se mohou pochlubit například Francouzi, Kanaďané a Rakušané. Kamion má jedinečný polep s usmívající se Gabrielou Koukalovou, Veronikou Vítkovou nebo křičícím Moravcem a Krčmářem. Viděli ho diváci na závodech Světového poháru v Norsku, Švédsku, Itálii či Slovinsku. Jen za „Velkou louži“, kde se konají závody v únoru, se asi nikdy nedostane.

„Nejvíc mě baví právě to, že jezdíme do míst, kam běžně kamiony nejezdí. Rád jezdím na sněhu a díky speciálním M+S pneumatikám do severských a horských podmínek se nemusím bát, že třeba zůstaneme někde viset,“ upřesnil jeden ze dvou řidičů tahače Martin Žák. „Navíc zázemí závodů bývá skvěle přístupné. Nejhorší podmínky v areálu jsem ale zažil v Novém Městě na Moravě,“ doplnil řidič.



Jen za letošní sezonu má za sebou více než deset tisíc kilometrů a další ještě přibudou. To by samozřejmě nešlo bez tahače, který logisticky zařizuje společnost DB Schenker.

Návěs vozí po Evropě jeden z nejvýkonnějších tahačů Volvo 500. „Logistika v biatlonu ale není jen řízení kamionu. Jsou s ní spojeny například jízdy trajektem, celní odbavení, vyřizování povolení vjezdů do obtížně dostupných oblastí. To vše zajišťujeme my, aby se tým mohl lépe soustředit na závody,“ popsal ředitel společnosti Tomáš Holomoucký.



Společnost má navíc svá centra po celé Evropě, což jí může pomoci řešit nenadálé události. To se prý ale ještě nestalo.

Pro biatlonisty je to takhle komfortnější. „Tahač mají v kompetenci pracovníci společnosti, my díky tomu nemusíme řešit technické záležitosti s dalším autem. Navíc nás vozí zkušení řidiči,“ připomněl Ondřej Rybář.



Čeští biatlonisté ještě před dvěma lety se závistí sledovali kolegy z jiných zemí, kteří podobné zázemí využívali. „Byli jsme si podiskutovat o možnostech s Francouzi, ti nám ukázali, jak vše funguje. V podstatě jsme od nich ten základ okopírovali,“ usmál se Ondřej Rybář.

TAJNÁ ČÍSLA

Návěs slouží jako servisní zázemí. Tady se upravují a voskují běžky, kterých se sem vejdou desítky. Vojtěch Prášil, jeden z několika servismanů, tu tráví o závodech spousty času.

„Nejde jen o voskování, ale i o přebrušování běžek, na což máme speciální brusku s počítačem. Tam si zadáme, co přesně potřebujeme. Tyhle údaje jsou asi to jediné, co jinak nikomu mimo tým neukazujeme,“ popsal mladý servisman. Biatlonisté tu mají i koutek, kde se lze převléknout, nechat sušit věci a posvačit. „V buňkách, kde doposud servisní tým připravoval lyže, vznikaly různé výpary. Zde je zabudováno kvalitní odvětrávání,“ uvedl Rybář.

Návěs se dokáže zahřát z minusových hodnot na pokojovou teplotu do dvou hodin, a to díky vysoce výkonným zářičům. Lepší podmínky zajišťují mimo jiné i vysoušeče bot či řada bočních vchodů. V případě přepravy se boční výsuvné stěny do půl hodiny uzavřou a výprava tak může ihned pokračovat.



Začátkem března kamion zamíří do Švédska na mistrovství světa a následně zakončí sezonu na finále Světového poháru v norském Holmenkollenu.