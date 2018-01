FOTO: Kaplan posvětil potápěčům sezonu, vzpomněli tak i na kamarádku

Jablonec n. N., Liberec – K tradicím patří novoroční ponor Snakesubu do vod jablonecké přehrady. Již podruhé im memoriam vzpomněli na svou mladou kolegyni. Vodu požehnal vojenský kaplan Šabaka.

Znáte je všichni. Fotografie mužů v neoprenech s dětmi v náručí brodící se po pás zaplaveným chrastavským náměstím ze srpna 2010 obletěly zemi a otiskl je i Deník. Byla to parta potápěčů Snakesubu. Potápějí se nejen pro radost a poznání, ale zároveň jsou připraveni kdykoliv jít pod vodu, když je někdo v nouzi. Tradičně na Nový rok vkročí pověrčivě do vody. Letos, stejně jako loni, jim požehnal vojenský kaplan. Šéf Jaroslav Kočárek řekl víc.

Kdo vymyslel novoroční žehnání vodě?

Měli jsme mladou kamarádku, která před rokem zemřela. Chtěli jsme ji nějak vzpomenout, proto máme každoroční potápění Im memoriam Martiny Gebhartové. Aby mělo setkání větši důstojnost, pozvali jsme kaplana Petra Šabaku.

Jakým směrem své sváteční slovo letos vedl?

Moře je obrovský živel, který je pro nás potápěče spásou, ale pro jiné lidi to může být velké nebezpečí a nejistota. Společně jsme tedy žádali vodu, aby se umoudřila a my byli všichni v pohodě. Kdo se zanoří, aby se i vynořil.

Kolik lidí se sešlo k prvním ponoru v roce 2018?

Není led. To je to globální oteplování… je tu dvacítka potápěčů a také děti. Ale všichni do vody nejdou.

Vy vedete k potápění už i malé děti?

Jistě a nejen děti našich potápěčů. Děláme pro děti od šesti sedmi let ochutnávky potápění v bazénu.

Co bude největší akcí Snakesubu v letošním roce?

Určitě Mexiko či Florida, což je Mekka jeskynních potápěců.