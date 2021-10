Upír, ježibaba, bezhlavý muž, obří pavouci i krví zalití plyšáci. Stezku opravdové odvahy připravilo jablonecké Středisko volného času Vikýř na páteční podvečer.

Kolem jablonecké přehrady se to hemžilo strašidelnými tvory. | Foto: Radka Baloghová

Vikýřáci šli do pěkných detailů - pavučiny, pavouci a některé scény jak ze strašného hororu. Vše připraveno tak, jak by to mělo na strašidelné stezce být. Zájem lidí byl velký a aby na stezce nevznikal velký chumel lidí, pouštěli je organizátoři ze startu pěkně postupně s většími rozestupy. U startu se proto vytvořila veliká fronta. Opravdu to bylo dlouhé čekání. Účastníci tak pěkně vymrzli. Na konci trasy je ale čekal horký čaj.