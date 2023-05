Již 14. ročník soutěže Miss Czech Republic 2023 má své vítězky. 13. května odvysílal hlavní mediální partner TV NOVA na stanici Nova Fun velkolepé finále. Spolu s krásnými soutěžícími tak mohli diváci obdivovat i křehkou krásu zlatých korunek tradičně od Olgy Kopalové Rynešové z jablonecké dílny Šenýr Bijoux z kolekce Křehká noblesa.

Korunovace Miss Grand Int. Sophia Osako. | Foto: Jan Král

Nové korunky tentokrát následují barevnost těch vítězných ze světových soutěží, na které dívky pojedou reprezentovat naši zemi.

Blahopřání pak náleží těmto dívkám, jež získaly možnost reprezentace Česka a nově je zdobí korunky z průsvitných křišťálů a barev Grand Slamových světových soutěží krásy:

Miss Czech Republic 2023 – Justýna Zedníková, vítězná korunka se sytě modrými safíry

Miss Grand International Czech Republic 2023 – Sophia Maria Osako, korunka s tmavě zelenými emeraldy

Miss Supranational Czech Republic 2023 – Marie Jedličková, korunka s růžovými křišťály

Miss International Czech Republic 2023 – Dominika Němečková, korunka se světle modrými safíry

Miss Intercontinental Czech Republic 2023 – Anna Benešová, korunka se šampáň křištály

„Věřím, že naše korunky z kolekce Křehká noblesa přinesou dívkám štěstí a všem srdečně blahopřeji. Těším se a budu rozhodně fandit, až nás budou reprezentovat ve světě a ukážou, že krása a inteligence českých dívek se snoubí s noblesou a snahou přispět naší planetě,“ uvedla majitelka Šenýr Bijoux Olga Kopalová Rynešová.

Rodinná firma ŠENÝR Bijoux pod taktovkou Olgy Kopalové Rynešové patří mezi nejlepší výrobce bižuterie v Čechách, její šperkařská tradice sahá již do roku 1900. Největší úspěchy firma slaví na světových veletrzích v Evropě a Asii. Jejími korunkami se pyšní vítězky České Miss z let 2011 až 2015. Získala popularitu nejen v tuzemsku, ale i na světových soutěžích krásy. Od roku 2010 do roku 2015 měly putovní korunku od ŠENÝR Bijoux například královny krásy Miss Réunion. Od roku 2019 svými unikátními designy korunek zdobí vítězky Miss Czech Republic, která má aktuálně většinu licencí na světové soutěže. Šperky od ŠENÝR Bijoux zdobí i význačné osobnosti kulturního a politického života v různých částech planety, stejně jako všechny ženy, které touží originálně doplnit svou krásu ručně vytvořenými šperky jedinečných designů.