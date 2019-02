Jablonec n. N. - Rekonstrukcí dvou podlaží starého domu vzniklo Centrum terénních a ambulantních služeb. Stará se o něj Diakonie.

Dům u kruhového objezdu U Zeleného stromu v Jablonci směrem do ulice 5. května září. Jestliže ještě před půl rokem bylo opraveno jen první podlaží, dnes se skví v novém nazelenalém hávu celý dům, který nyní poskytuje sociální služby potřebným. Přestavbou tu vzniklo Centrum terénních a ambulantních služeb, které spravuje Diakonie Českobratrské církve evangelické. Práce vyšly na více než 14 milionů korun, město na ni získalo 11milionovou dotaci.



V domě je nízkoprahový klub Kruháč, který tu funguje od roku 2009. Tehdy ale stavbaři zrekonstruovali jen přízemí. Loni se do objektu dělníci nastěhovali znovu. Tentokrát se už neupravovalo kosmeticky přízemí, ale rekonstrukce probíhala opravdu od sklepa po půdu.



Práce začaly loni v květnu s tím, že hotovo musí být do konce listopadu. Dům prošel důkladnou obnovou. „Nejprve se bouralo, pak znovu stavělo – například strop i výtahová šachta pro bezbariérový přístup do vyšších pater. Měnila se střecha i vnitřní dveře, nové jsou veškeré rozvody,“ popsala Radka Poprová z oddělení investiční výstavby jabloneckého magistrátu.

Největší komplikace způsobil strop ve druhém patře. „Část původního dřevěného krovu skrytá ve zdivu byla totiž napadená dřevomorkou. Degradované řezivo bylo nutné postupně vybourat a nahradit,“ vysvětlil vedoucí oddělení investiční výstavby Pavel Sluka.



V přízemí zůstal nízkoprahový klub, který se však rozdělil na dvě části. „Dole našel útočiště klub pro děti od 6 do 14 let, o patro výše se přestěhují mladí od 15 do 26 let,“ připomněla ředitelka jabloneckého střediska Diakonie Michaela Albrechtová. Po dobu rekonstrukce fungovalo nízkoprahové centrum Kruháč v domě v Lidické ulici.

Kruháč není jedinou aktivitou, která se do Centra terénních a ambulantních služeb přesune. Zrenovované podkroví nabídlo místo pro další služby Diakonie. O horní patro se dělí zázemí terénní pečovatelské služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením a ambulantní i terénní sociálně aktivizačních služby pro rodiče s dětmi. Děti si tu mohou hrát, zatímco maminky hledají se sociální pracovnicí řešení svých problémů.



„Ambulantní formu této služby můžeme nyní poskytovat konečně v adekvátních prostorách právě díky tomu, že se nám podařilo všechny naše služby sestěhovat,“ uvedla Albrechtová.

Před rekonstrukcí budovy v ulici 5. května pracovaly jednotlivé služby Diakonie na několika místech Jablonce. „Sídlo a zázemí pro terénní pečovatelky jsme měli na evangelické faře v ulici Pod Baštou. Pro poskytování sociálně aktivizačních služeb jsme využívali prostory Spolkového domu,“ vypočítala Albrechtová.



Ročně jablonecká Diakonie podpoří sociálně aktivizačními službami, které pomáhají rodinám ohrožených dlouhodobou nezaměstnaností či sociálním vyloučením, minimálně 30 až 40 rodin. „Dosud jsme služby poskytovali v terénu, v původních malých prostorách i omezeně ambulantně. V těch nových se můžeme věnovat ambulantní formě s kvalitnějším a větším zázemím. Rodiny tak budou moci přijet se svými starostmi za námi bez toho, aniž by se obávaly, že nemáme místo a klid na jednání,“ doplnila ředitelka.



Terénní pečovatelská služba se stará o seniory a osoby se zdravotním postižením, kteří se neobejdou bez pomoci druhého člověka. Diakonie v Jablonci tuto službu poskytuje od roku 2007.