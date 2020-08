Na řadu se dostal jako jeden z posledních a se svým výsledným časem 1:32 s obsadil druhé místo. Zlatou medaili za svůj výkon obdržel jeho největší rival na mezinárodní scéně Adam Spychal, se kterým pravidelně bojuje o přední příčky.

Účastnilo se 150 závodníků a celá soutěž se odehrávala v extrémních teplotních podmínkách. Teploměr ukazoval odpoledne hodnotu téměř 34 °C.



„Kvůli hygienickým opatřením jsme všichni závodili bez masek, nejdříve se to zdálo jako výhoda, ale kvůli vysoké teplotě a vlhkosti vzduchu, se to stalo spíše další překážkou. Maska má totiž vždy stejnou teplotu a vlhkost vzduchu, takže to, co je venku, nevdechuji,“ řekl Jan Pipiš.