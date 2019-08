Bývaly ozdobou Jablonce, teď už je jsou desítky let jejich ostudou. A právě podpořit záchranu této unikátní secesní památky přijela v sobotu večer podpořit Lenka Dusilová. Jablonecké lázně byly jednou z pouhých čtyř objektů volajících po záchraně, které si z desítek návrhů v celé ČR vybrala do svého projektu s názvem Monument/um.

„Je to pro nás obrovská čest,“ svěřila se před začátkem hudebně světelné produkce Anna Strnadová, která už několik let bojuje za záchranu lázní. Subjektivní show, v němž zaznívala jen hudba a naléhavý hlas Lenky Dusilové, provázený světelnými obrazy, které postupně odkrývaly jednotlivé prvky chátrající stavby s prvky geometrické secese, přihlížela asi stovka návštěvníků. Víc se jich do bazénu a prostoru kolem něj nevešlo. „Jsem uchvácená,“ řekla po téměř dvouhodinové projekci jedna z návštěvnic. Bála se, že už se dovnitř nedostane. „Chtěli jsme si koupit lístky v předprodeji, ale bylo beznadějně vyprodáno,“ uvedla. „Jsem ráda, že se to povedlo, hrozilo totiž, že to statici pro špatný stav lázní vůbec nepovolí,“ zmínila Strnadová.