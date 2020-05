Prosklené nejvyšší patro přístavby nabízí pohled na ulici 5. května, kterou vede hlavní tah mezi Jabloncem a Harrachovem. Až návštěvník muzea poprvé přistoupí zevnitř k její čelní stěně, pohled ven ho ohromí.

„Nečekal jsem, že to bude mít takový efekt,“ popsal autor návrhu přístavby, architekt Michal Hlaváček. Až bude do roku 2023 hotov nedaleko plánovaný, taktéž prosklený dopravní terminál, krystal s ním vytvoří skleněné srdce města.

Stavbu financovalo coby zřizovatel muzea ministerstvo kultury. Podle architektů, projektantů i stavařů šlo o velmi náročnou akci. Betonové jsou jen střed a podlahy, plochu krystalu pak halí sklo v kovových rámech.

„Podobné stavby posouvají stavebnictví kupředu. Vzhledem ke složitosti konstrukce i užitému speciálnímu sklu si myslím, že krystal je pro tuzemsko doslova unikátní,“ poznamenal Richard Rak z firmy Energie – stavební a báňská, která budovu postavila.

Unikátní není jen konstrukce, ale i samotné skleněné plochy. Skelet propojuje 243 skel o celkovém obsahu 480 metrů čtverečních, krystal má 32 ploch. „Kvůli svařování samozřejmě kostra pracovala. Každé okno tak muselo být vyměřeno až na místě. Vlastně každé má jiný rozměr,“ přiblížil Hlaváček.

I když zvenku je krystal celý ze skla, zevnitř to tak nevypadá. Volný rozhled do části města je pouze z nejvyššího patra. To pod ním totiž bude sloužit jako stálá expozice vánočních ozdob s názvem Svět zázraků. Autorem návrhu je známý designér Jakub Berdych. Skla jsou totiž zevnitř černá, dovnitř svítí jen drobné průzory, které napodobují noční oblohu. A naopak, za zimních večerů bude světlo zevnitř svítit ven.

Nejvyšší třetí podlaží přístavby se otevře 20. června. „Bude zde umístěna prezentace svítidel v rámci Mezinárodního trienále skla a bižuterie,“ prozradila ředitelka muzea Milada Valečková.

Nejvyšší patro krystalu ale nebude do budoucna sloužit jen výstavám, ale i přednáškám, přibudou tu stolečky a drobné občerstvení. Druhé patro by se mělo lidem zpřístupnit na podzim. První podlaží je neveřejné, bude sloužit jako depozitář.

První týden zdarma

Samotné muzeum se otevře veřejnosti v úterý 26. května. Vstupné do konce týdne bude zdarma. Otevřeno bude výjimečně i na Den dětí v pondělí 1. června. Děti budou mít vstupné zdarma, dospělí zvýhodněné. Dovnitř bude moci maximálně vždy padesát osob, dále dle aktuální situace.

„Instalovali jsme stojany s dezinfekcí, k dispozici budou i jednorázové rukavice,“ popsala Valečková. Návštěvníci se budou moct podívat i do zrevitalizovaného parku muzea. Práce v něm proběhly během výstavby krystalu.

Muzeum tu do budoucna počítá s venkovní instalací skleněných monolitů. V sobotu 30. května se také otevřou dveře expozice Muzea skla a bižuterie na Kristiánově, takzvané Liščí boudě.