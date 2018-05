FOTO: Muzeum v Mimoni obsadil ohýbaný nábytek

Gastronomie - Gastronomie Číšník, servírka 22 000 Kč

Číšníci a servírky. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Turnusové služby, úvazek: . Mzda min. 22000 kč, mzda max. 26000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: SERVÍKA - ČÍŠNÍK, , Co dělá servis? , ~ pracujeme profesionálně s detailními informacemi o všech pokrmech a nápojích, co nabízíme , ~ podáváme kvalitní servis a pečujeme o každého hosta, jako bychom se strali sami o sebe , ~ každý náš nový kolega prochází přátelským proškolením , , Co nabízíme? , ~ týmovou práci v restauraci s italským konceptem, kde se klade důraz na čerstvost a kvalitu , ~ práci s novinkami a trendy v gastronomii, růst a změny , ~ rozvoj, učení se, certifikované kurzy a možnost vlastní volby , ~ poctivou a kvalitní práci, individuální přístup , , Jak práci získáš? , ~ pracovitostí, příjemným a reprezentativním vystupováním , ~ ochotou se učit a vzdělávat , ~ férovým přístupem a určitou mírou flexibility , ~ hovoříš-li anglickým jazykem na komunikatovní úrovni, která je třeba v gastronomii , , Co zíkáš prací u nás? , ~ příspěvek na stravné, volné vstupy na relaxaci do plaveckého bazénu , ~ vzdělávání, kurzy a semináře zdarma , ~ hlavní pracovní poměr, plánované směny , ~ mzdový základ + % (22.000 Kč - 26.000 Kč) + spropitné , ~ možný růst kariérní i platový, s tím individuální a spravedlivý přístup , ~ nástup dohodou. Pracoviště: Restaurant 59 s.r.o., Svatopluka Čecha, č.p. 2010, 466 02 Jablonec nad Nisou 2. Informace: Aleš Procházka, +420 483 711 188.