FOTO: Na zahradě mají největší výstavu fuchsií v republice

Liberecký kraj – Jiří Pevný s manželkou mají na zahradě v Liberci přes 1000 kultivarů fuchsií. Každý rok otvírají svůj domov a pořádají jednu z největších výstav fuchsií v Česku.

„Spoustu kytek, které jsme v minulých letech drželi v menších květináčích, jsme letos přesadili a pomohli jsme jim růst. To znamená, že na konci sezóny budou pořádně narostlé. Každý den vykvete tak 20 nových rostlin. To první kvetení je vždycky největší pecka,“ popsal Pevný letošní novinky na výstavě. K vidění je celkem 1200 kultivarů fuchsií, 400 pelargonií a 130 achimenes. Pěstování fuchsií se manželé věnují přes 30 let. Každý rok k nim jezdí obdivovat květiny lidé z ČR i ze zahraničí. Výstava potrvá do 15. srpna, navštívit ji můžete na adrese Hrdinů 590/36 ve Starých Pavlovicích v Liberci.