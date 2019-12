Firma GOJA předvedla ruční výrobu skleněných vánočních tvarů, které si mohli návštěvníci sami ozdobit. Využili také tvůrčí dílnu s výrobou knoflíkových ozdob a jako bonus se zdarma pokochali krásou současných kolekcí od vybraných výrobců na aktuální výstavě.

„Prezentaci vánočních ozdob se v posledních letech věnujeme velmi intenzivně, a to jak těch z muzejní sbírky, tak od současných předních výrobců. Vyvrcholením by pak mělo být v příštím roce otevření stále, zážitkové expozice WoW (World of Wonders/ Svět zázraků) v naší skleněné přístavbě,“ popsala ředitelka Milada Valečková.

Tvůrčí dílna byla určena všem věkovým kategoriím. „Návštěvníci si mohli vyrobit nápadité vánočních dekorace z netradičních, běžně dostupných materiálů jako jsou dřívka, knoflíky a samozřejmě nemohly chybět ani pro nás typické korálky,“ doplnila edukátorka Milena Zachařová.