Jablonec nad Nisou – Zhruba 600 lidí se sešlo v úterý v podvečer v Jablonci nad Nisou, aby podpořili iniciativu Máme toho dost!

Ta požaduje demisi ministryně spravedlnosti Marie Benešové i premiéra Andreje Babiše, který se podle ní chová jako monarcha a měl by odstoupit. Žádá také záruky, že vláda neodvolá nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana. Jedním z požadavků organizátorů akce je i to, že by Agrofert měl vrátit všechny neprávem obdržené dotace.